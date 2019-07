Haigern Live: Bunt gemischtes Programm

× Erweitern André Späth, Robin Frank und Daniel Friedrich vom Organisationsteam Haigern Live! haben für die vier Festivaltage Großes vor.

Es wird größer, es wird besser, es wird abwechslungsreicher. Für das bereits zum 11. Mal stattfindende Haigern Live versprechen die Organisatoren eine Steigerung in allen Bereichen. An vier Festtagen wird es Angebote für die ganze Familie geben.

Nachdem 2018 das zehnjährige Jubiläum des Festivals gefeiert wurde, haben die Organisatoren für das 11. Jahr des Haigern Live! vom Freitag 19. bis Montag 22. Juli viele große und kleine Neuerungen vorgenommen. "Das Haigern Live! hat sich mittlerweile in der Kulturlandschaft etabliert", erklärt Daniel Friedrich aus dem Organisationsteam. "Entsprechend können wir uns nicht ausruhen und arbeiten rund um die Uhr daran, uns immer wieder zu verbessern."

Musikalische Abwechslung

Dieser Anspruch zeigt sich auch in dem Programm: Insgesamt 16 Bands werden an den vier Tagen spielen – mehr als je zuvor. Zudem wurde in diesem Jahr großen Wert auf Original-Musik gelegt. "Wir wollten uns von einem Coverband-lastigen Programm entfernen, deshalb werden 11 von den 16 Bands ihre eigenen Lieder spielen", betont Organisator André Späth. Auf diese Weise soll lokalen Bands und Singer-Songwritern die Möglichkeit gegeben werden, sich professionell auf einer großen Bühne zu präsentieren. Unter den Acts befinden sich Künstler wie Emily Roberts, Cloey, Mira Wunder oder Strike Unit.

Höhepunkt des musikalischen Programms wird allerdings der große Hauptact Laith Al-Deen sein, der am Samstag ab 20:30 auf dem Haigern Live! spielen wird. Für das Organisatonsteam ist das Booking die Erfüllung eines Lebenstraums: "Wir haben früher selbst Lieder wie 'Bilder von Dir' gefeiert", so Späth, "entsprechend fühlen wir uns sehr geehrt, dass Laith Al-Deen sich bereit erklärt hat, bei uns sein Programm zu spielen." Ein Topact dieser Größe wird allerdings keine Auswirkungen auf den Eintrittspreis haben – der liegt, wie in den vergangenen Jahren auch, für Freitag und Samstag bei 5 Euro; am Sonntag und Montag ist der Eintritt frei. Das ist André Späth besonders wichtig: "Jeder soll sich den Besuch leisten können."

Programm für Groß und Klein

Wie im vergangenen Jahr auch wird der Sonntag zum Familientag, an dem neben einem Gottesdienst mit den Gospel Diamonds für die kleinen Besucher ein abwechslungsreiches Programm angeboten wird, darunter Zauberkünstler, Kinderschminken und ein Kletterturm. Zusätzlich wird der Motorsportclub Heilbronn Fahrzeuge zum selbst ausprobieren anbieten und von AUDI BKM gibt es einen großen Sportparcours. Auch für die Verpflegung ist an allen vier Tagen gesorgt: Auf dem Festivalgelände wird es ein umfangreiches Essens- und Getränkeangebot geben.

Eine der größten Neuerungen auf dem Haigern Live! 2019 ist die neu angelegte Campingmöglichkeit: Wer will, kann über die vier Tage auf dem Gelände von Café und Wein in Heilbronn-Sontheim in unmittelbarer Nähe zur Festivalfläche übernachten. Zelt- und Camper-Tickets können vorab online erworben werden.

Ein Event der Extraklasse

Der Präsentationspartner des Haigern Live! wird erneut die Kreissparkasse Heilbronn sein. "Wir haben die Entwicklung dieses Events von Anfang an mitverfolgen können", berichtet Alexander Birken, Leiter der Unternehmenskommunikation. "Es ist einfach ein tolles Event für die Region und wir sind stolz darauf, ein Teil davon zu sein." Erstmals wird es möglich sein, auf dem Festival kontaktlos mit Karte bezahlen zu können – keine schweren Taschen voller Kleingeld mehr.

Für 2019 hat sich das Organisationsteam Haigern Live! große Ziele gesetzt. Sie hoffen auf bis zu 40.000 Besucher. "Letztes Jahr wurde uns durch einen verregneten Sonntag ein Strich durch die Rechnung gemacht. Für dieses Jahr sind wir aber zuversichtlich, die magische Zahl 40.000 endlich knacken zu können", so Daniel Friedrich.