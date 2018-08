Halloween im Europapark

× Erweitern Halloween

Dass der Europa-Park in Rust nicht nur als Freizeitpark, sondern auch als Veranstalter oder Ausrichtungsort dient, ist hinlänglich bekannt. Auch für den Herbst und vor allem die Zeit um Halloween, hat man sich wieder einiges einfallen lassen - im Oktober wird es gruselig in Deutschlands größtem Freizeitpark. Mit Tonnen von Kürbissen und gespenstischer Deko stimmt der Europa-Park seine Gäste perfekt auf die schaurig-schöne Zeit ein. Bei den Horror Nights - Traumatica erleben alle Mutigen ein Gruselerlebnis der besonderen Art und können sich herrlich schön erschrecken lassen. Ausgelassen feiern können alle Besucher der SWR3 Halloween-Party am 31. Oktober.

14. September - 06. Oktober: Oktoberfest

O’zapft is! An zwei Frühschoppen-Terminen und neun Oktoberfest-Abenden lässt es sich in geselliger Atmosphäre in der Europa-Park Arena urig feiern bei köstlichem Bier und herzhaften Schlemmereien.

22. September - 04. November: Halloween

In beeindruckender Herbstkulisse erzeugen Tonnen von Kürbissen, Äpfeln, Maisstauden, Chrysanthemen und Strohballen eine schaurig-schöne Szenerie. Vor diesem herbstlichen Hintergrund werden Vampire und Kobolde ihr Unwesen treiben. Perfekt abgestimmt werden auch das Showprogramm, die Parade, die Gastronomie sowie die Hotels und Attraktionen für ein grausiges Gruselerlebnis sorgen.

26. September - 03. November: Horror Nights - Traumatica

Das Spektakel des Schreckens lockt mit Grusel pur. Die Welt nach der Apokalypse zeigt sich von ihrer grausamsten Seite.

www.traumatica.com

01. Oktober: Vortragsreihe „Neue Perspektiven“

Marianne Mack begrüßt einen weiteren Gast im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Vortragsreihe. „Gesunde Füße – gesunder Mensch“ ist das Motto von Carsten Stark, Bestsellerautor, Entwickler der Fußkartographie, Spezialist für Füße und deren Wirkung auf den Körper. Freuen Sie sich auf seinen Vortrag „Füße gut - alles gut!“, der den Weg zur natürlichen Fußgesundheit zeigt.

03. Oktober: Tag der deutschen Einheit

Mit einer großen Trabi-Parade und einem spektakulären Abschlussfeuerwerk steht der Europa-Park ganz im Zeichen der Deutschen Einheit.

06. - 07. Oktober: Großer Flohmarkt für den guten Zweck

Der Charity Flohmarkt findet erneut in der Gärtnerei des Europa-Park statt. Der Erlös kommt über den Förderverein „Santa Isabel e.V.“ Menschen zugute, die unverschuldet in eine schwierige Lebenssituation geraten sind.

Informationen und Anmeldungen unter flohmarkt@europapark.de

18. - 20. Oktober: Science Days

Eine gigantische Experimentier- und Erlebniswelt erwartet die Kinder und Jugendlichen. Zahlreiche Angebote rund um Wissenschaft und Technik versprechen spannende Erlebnisse.

31. Oktober: SWR3 Halloween Party

Bei Deutschlands größter Halloween-Party ist für jeden Musikgeschmack der Gruselfans etwas dabei. Am Abend heizen diverse Live-Acts sowie DJs von SWR3 den Tanzwütigen Gästen so richtig ein.