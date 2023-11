Halten Sie Ihre Erinnerungen fest: Kreative Fotokalender - Ideen für jeden Anlass

Egal, ob Fotos der Haustiere, der schönsten Urlaubserinnerungen oder der Kinder: Fotokalender sind ein echter Klassiker, wenn es um individuelle Geschenke geht. Die Möglichkeiten zur kreativen Gestaltung sind vielseitig und so lassen sich mit etwas Einfallsreichtum wunderschöne Erinnerungen zum Aufhängen an die Wand und als Tischkalender zum Hinstellen kreieren.

Was macht Fotokalender so einzigartig?

Das Besondere am Fotokalender ist seine Einzigartigkeit. Er lässt sich ganz nach Wunsch mit Fotos, Sprüchen, Zitaten und vielen weiteren Ideen gestalten. Die Großeltern freuen sich immer über einen Kalender mit aktuellen Fotos der Enkel, während man dem oder der Liebsten eine Freude mit den schönsten Erinnerungen an gemeinsame Urlaube macht. Aber auch individuelle Themenkalender sind möglich. Hier reicht die kreative Spannbreite vom Kalender mit Rezepten passend zur Jahreszeit jedes Monats bis zum Kalender mit den schönsten Bildern des Haustieres oder einem Kalender mit schönen Auszügen aus Songtexten, Gedichten oder kleinen Zitaten passend zum Beschenkten des Kalenders. Aber auch außergewöhnliche Ideen für Fotokalender lassen sich umsetzen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Kalender, der im Design jedes Monats einen persönlichen Gutschein enthält? Vom Gutschein für einen gemeinsame Spaziergang bis zum Gutschein für eine Massage sind der Fantasie hier keine Grenzen gesetzt. Das macht Fotokalender zur vielseitigen Geschenkidee zum Geburtstag, zu besonderen Anlässen wie einer Hochzeit oder als Weihnachtsgeschenk, das das Jahr im Kalender Revue passieren lässt und Lust auf das kommende Jahr macht.

Die passenden Fotos und Motive auswählen

Wichtig bei der Auswahl der Fotos ist eine möglichst hohe Auflösung. Das vermeidet unscharf aussehende Ergebnisse. Es macht außerdem Sinn, die Fotos vorab entsprechend zu beschneiden und störende Elemente am Rand zu entfernen. Teilweise bieten die Anbieter der Fotokalender online die Möglichkeit, die ausgewählten Motive vor dem Arrangieren auf der Kalenderseite zu bearbeiten. Damit sind meist sehr einfache Bearbeitungen wie eine Ausschnittsauswahl oder das Anpassen von Helligkeit und Kontrast gemeint. Es muss übrigens nicht immer nur ein einziges Motiv pro Kalenderseite sein. Auch Arrangements aus mehreren Motiven im Stil einer Collage sind oft möglich. Vor der Auswahl des Fotokalender-Anbieters sollte man genau checken, was man für seinen Preis genau erhält. In puncto Qualität macht ein Kalender mit hoher Papierstärke ab mindestens rund 200 g/m² optisch einen besonders hochwertigen Eindruck. Die Wahl zwischen einem matten und einem hochglänzenden Druck ist Geschmackssache.

Beim Layout und Design kreativ werden

Fällt die Wahl auf einen klassischen Wandkalender oder auf einen kleineren Tischkalender, der beispielsweise Platz auf dem Regal oder auf dem Schreibtisch findet? Viele Online-Anbieter von Fotokalendern haben verschiedene Formate im Angeboten, die ganz nach Wunsch gestaltet werden können. Oft besteht die Möglichkeit, auch das Kalendarium individuell zu gestalten und hier beispielsweise alle Geburtstage von Freunden und Familie oder auch besondere Daten wie den Hochzeitstag oder den Jahrestag zu vermerken. Online-Tools von Anbietern wie myposter.de machen es auch Laien sehr einfach, die kreativen Ideen im Kalender umzusetzen. Oft gibt es Vorlagen, die ganz nach Wunsch angepasst werden können. Das Foto als Mittelpunkt des Kalenderblatts ist der Klassiker, jedoch längst nicht die einzige Option. Wer möchte, gestaltet individuelle Bildbeschriftungen oder passende Zitate & Co rund um das Foto herum.

Fotokalender sind ein Klassiker und das völlig zu Recht - absolut vielseitig sind die Gestaltungsmöglichkeiten, die weit über den typischen Kalender mit schlichtem Fotomotiv hinaus gehen. Die Software gängiger Online-Anbieter macht es auch Laien sehr leicht, ihre kreativen Ideen umzusetzen und damit ganz persönliche Erinnerungsstücke als Geschenke für die Liebsten zu gestalten - einfach einmal selber ausprobieren!