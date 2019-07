Handwerk: Das geilste Praktikum der Welt

× Erweitern Das Handwerk Jimmy Pelka Handwerk Jimmy Pelka aus Bad Mergentheim gilt als erfolgreichster Auto-Tuner der Welt

Das Handwerk und der international erfolgreiche Kfz-Tuner Jimmy Pelka, der seine rasante Karriere in Bad Mergentheim startete, verlosen „Das geilste Praktikum der Welt“ in der Kfz-Werkstatt PP Performance in Abu Dhabi.

Dort ist eine der modernsten Tuning-Werkstätten der Welt. Bewerbungen sind ab 19. Juli online oder am 22. Juli persönlich bei Jimmy Pelka in Heilbronn möglich.

In Abu Dhabi tunt Jimmy Pelka Luxusautos und holt mit Hilfe seiner selbstprogrammierten Chiptuning-Software immer noch ein paar PS mehr aus den Motoren. Zu seinen Kunden gehören Scheichs genauso wie Hollywood-Produzenten. Mit 20 Dependancen rund um den Globus gehört er zu den erfolgreichsten Tunern der Welt.

Ein Praktikant oder eine Praktikantin haben die Gelegenheit, den Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers in der Stadt der Superlative kennenzulernen und Jimmy über die Schulter zu schauen. Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren können sich unter handwerk.de/praktikum ab 19. Juli bewerben - am besten mit einem kurzen Video.

Jimmy Pelka persönlich treffen

Jugendliche in Heilbronn haben darüber hinaus die Gelegenheit, Jimmy Pelka persönlich kennen zu lernen, am: Montag, den 22. Juli von 10 bis 12 Uhr auf dem Gelände des Technischen Schulzentrums Heilbronn (Sichererstraße 17) sowie von 14 bis 16 Uhr auf dem Kiliansplatz. Jimmy Pelka wird für Fragen rund um das Praktikum, seine Person und den Beruf des Kfz-Mechatronikers zur Verfügung stehen. Wer Glück hat, darf auch mal in Pelkas Lamborghini Probe sitzen. Und interessierte Jugendliche, die bereits volljährig sind, können sich per Videobotschaft direkt live vor Ort für das Praktikum bewerben.

