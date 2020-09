Hanf – Legalität und Alternativen

Seit einer Gesetzesanpassung im Jahr 2017 dürfen deutsche Ärzte medizinisches Cannabis verschreiben. Zum Freizeitgebrauch ist Hanf innerhalb der Bundesrepublik weiterhin illegal. Ganz anders als in Kanada und Uruguay: In diesen Ländern ist der Besitz und Vertrieb von Cannabis seit mehreren Jahren erlaubt. Nach diesem Vorbild erwägen zahlreiche Staaten aktuell eine liberalere Drogenpolitik, auch innerhalb Europas. Bisher ist die Gesetzeslage in europäischen Breitengraden unübersichtlich und umfasst viele Grauzonen. Wie genau gehen europäische Staaten mit Cannabis um?

Medizinisches Cannabis: Legal in zahlreichen Ländern

Die Unterscheidung von Cannabis als Freizeitdroge und Hanf als medizinischem Produkt spielt hinsichtlich der europäischen Gesetzeslage eine wichtige Rolle. Bis Ende 1924 war Hanf überhaupt nicht verboten. Der medizinische Einsatz der Pflanze war über Jahrhunderte hinweg verbreitet. Erst das ein Jahrhundert zurückliegende Verbot machte den Anbau, Besitz und Verkauf illegal. Mittlerweile sind die teils mit Heilwirkungen assoziierten Inhaltsstoffe der Hanfpflanze weltweit wieder auf dem Vormarsch. Der therapeutische Einsatz von Cannabis ist in vielen Ländern der Welt unter bestimmten Bedingungen wieder erlaubt. In Deutschland ist das seit der Gesetzesänderung 2017 der Fall, wenn

andere Therapien bei der Behandlung (meist schwerer) Krankheiten versagen.

das verschriebene Hanf aus kontrolliertem Anbau stammt.

der Cannabinoid-Gehalt der Pflanzen standardisiert ist (Medizinalcannabis).

die zu erwartenden Behandlungserfolge größer sind als die Nebenwirkungen.

Patienten auf andere Medikamente allergisch oder mit schweren Nebenwirkungen reagieren.

die verschriebene Dosis zur jeweiligen Indikation passt.

die verordnete Menge unterhalb der Maximaldosis (100.000 Milligramm in 30 Tagen) liegt.

Die strenge Regulierung basiert auf der Festlegung des Cannabis-Wirkstoffes THC als Betäubungsmittel. THC greift ins zentrale Nervensystem ein und ruft dadurch einen Rausch hervor. Nicht so jedoch ein anderer Wirkstoff der Hanfpflanze, das Cannabidiol – kurz CBD. Es wirkt demgegenüber nicht psychoaktiv und ist nebenwirkungsarm. Enthalten Hanfpflanzen nachweislich weniger als 0,2 % THC und gelten die Produkte daraus nicht als Novel Food (Nahrungsmittel), sind daraus gewonnene CBD-Produkte in der Regel in Deutschland legal. Da jedoch noch weitere Einflussfaktoren zur Legalität des Wirkstoffes Einfluss nehmen, empfiehlt sich ein Blick auf diesen Blogartikel, welcher die Rechtslage rund um CBD-Produkte detailliert beschreibt. Sind alle notwendigen Bedingungen zur Legalität erfüllt und fällt die Wahl auf ein hochwertiges CBD-Produkt, kann dieses bedenkenlos konsumiert werden. CBD kann entzündungshemmend wirken und dem Wirkstoff wird eine entspannende Wirkung auf Körper und Geist nachgesagt, die jedoch nicht mit einem Rauschgefühl daherkommt. Die Formen der Anwendung variieren dabei von klassischem Dampfen oder Rauchen, als Nahrungsergänzungsmittel in vielerlei Variationen bis hin zu kosmetischen Produkten wie Gels zur Muskelentspannung oder sogar Schönheitspflege. Durch die vielfältigen Einsatz- und Konsummöglichkeiten bei zugleich risikoarmer und angenehmer Wirkung erfreut sich das Cannabidiol an stetig zunehmender Beliebtheit.

Cannabis zum Freizeitgebrauch: So sieht die gesetzliche Lage in Europa aus

Die komplette Entkriminalisierung der Hanfpflanze ist bisher nur in Kanada, Uruguay und einigen US-Bundesländern zu beobachten. Innerhalb Europas befindet sich Deutschland nach einem SPD-Positionspapier für liberalere Drogenpolitik auf gutem Weg zur Legalisierung. Eine ähnliche Lage ist in europäischen Nachbarländern wie Portugal und Tschechien zu beobachten. Im Einzelnen sind der Verkauf und Konsum

in Spanien offiziell verboten, aber innerhalb katalonischer »Social Cannabis Clubs« teils entkriminalisiert.

in Luxemburg ab dem Jahr 2021 für Einheimische wahrscheinlich legal.

in Tschechien lediglich eine Ordnungswidrigkeit, wobei man den Anbau von bis zu fünf Pflanzen pro Person toleriert.

in den Niederlanden illegal, aber nicht strafbar und seit 1976 geduldet.

kleinerer Marihuana-Mengen in Frankreich mittlerweile legal.

von Cannabis in geringer Potenz innerhalb Italiens künftig unter dem Stichwort »Cannabis light« erlaubt.

in Portugal kein Verbrechen mehr, weil man die Sucht als rein medizinisches Problem behandeln will.

in der Schweiz bei Mengen unter zehn Gramm lediglich eine Ordnungswidrigkeit.

Grundsätzlich scheint sich die Welt inklusive Deutschlands an eine Entkriminalisierung anzunähern. Auch Neuseeland und Afrika zum Beispiel visieren die Legalisierung zum Privatgebrauch an. Demgegenüber sind Länder wie die Philippinen, Indonesien, Malaysia und Singapur ähnlich wie die Arabischen Emirate und Japan noch immer für ihren drakonischen Umgang mit Cannabis bekannt. Sogar die Todesstrafe kann in einigen dieser Staaten drohen, wenn man sich den Verboten widersetzt. Der legale Verkauf von CBD-Produkten in vielen Ländern, wenn auch unter lokal unterschiedlichen Bedingungen, ist ein erster Schritt zur Entkriminalisierung der Hanfpflanze und ihrer vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.