Haus | Bau | Energie 2026: Rund ums Eigenheim

Wer eine Immobilie bauen, modernisieren oder energetisch sanieren möchte, steht heute vor einer Vielzahl an Möglichkeiten – und ebenso vielen Entscheidungen. Welche Maßnahmen sind sinnvoll? Welche Förderungen können genutzt werden? ­Welche Technologien bieten langfristig die beste Lösung? Antworten auf diese und viele weitere ­Fragen erhalten Besucher auf der Haus | Bau | Energie im Glaspalast Sindelfingen. Unter dem Motto »Informieren und Planen stehen vor ­Entscheiden und Handeln« bietet die Fach­messe ­eine ideale Plattform für alle, die ihre Immobilie ­zukunftssicher gestalten möchten. Ob Neubau, ­Sanierung, energetische Modernisierung oder die Optimierung bestehender Gebäude – kompetente Ansprechpartner helfen dabei, individuelle ­Projekte gezielt zu planen und die passenden ­Lösungen zu finden.

An beiden Messetagen stehen Hersteller, Handwerksbetriebe, Dienstleister sowie unabhängige Beratungsstellen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Sie informieren umfassend über Themen wie energieeffizientes Bauen und Sanieren, moderne Heiztechnik, Finanzierung und Förderprogramme, Haustechnik, Wohnen sowie Einbruchschutz. Auch auf der Freifläche rund um den Glaspalast ergänzen weitere Informationsstände das vielfältige Messeangebot. Ein besonderes Highlight der Messe ist das umfangreiche Vortragsprogramm. Renommierte Experten informieren an beiden Messetagen über aktuelle Entwicklungen, innovative Technologien und praxisnahe Lösungen. Das Themenspektrum reicht von energetischer Sanierung und modernen Heizsystemen über Förderprogramme und Finanzierung bis hin zu Sicherheit und nachhaltigem Wohnen. Sämtliche Vorträge sind im Eintrittspreis enthalten. Das vollständige Programm ist unter www.hbe-messe.de abrufbar.

Die Haus | Bau | Energie findet am 7. und 8. November im Glaspalast Sindelfingen statt. Die Messe ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 6 Euro, ermäßigt 4 Euro (für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende, Rentnerinnen und Rentner sowie Menschen mit Schwerbehinderung). Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre haben freien Eintritt.

Mit ihrer Kombination aus kompetenter Beratung, unabhängigen Informationen, innovativen Ausstellern und einem hochwertigen Vortragsprogramm ist die Haus | Bau | Energie die ideale Anlaufstelle für alle, die fundierte Entscheidungen rund um ihre Immobilie treffen und sich umfassend über die Möglichkeiten des modernen Bauens und Sanierens informieren möchten.

Haus | Bau | Energie 2026, Sa. 7. und So. 8. November, 10 bis 17 Uhr, Glaspalast, Sindelfingen, hbe-messe.de