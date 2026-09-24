Haus | Bau | Energie: Alles rund ums Eigenheim, 10. und 11.10.26

Wer heute baut, saniert oder in moderne Energietechnik investieren möchte, steht vor einer Vielzahl an Möglichkeiten, gesetzlichen Vorgaben und technischen Innovationen. Die richtige Entscheidung zu treffen, fällt dabei oft nicht leicht. Orientierung und fundierte Beratung bietet die etablierte Fachmesse Haus | Bau | Energie, die am 10. und 11. Oktober im ­Carmen Würth Forum in Künzelsau stattfindet.

Seit vielen Jahren veranstaltet die Messe Sindelfingen erfolgreich Fachmessen rund um die Themen Bauen, Wohnen, Sanieren und Energie in ganz ­Baden-Württemberg. Mit ihrer langjährigen Erfahrung hat sich die Veranstaltungsreihe als etablierte Informationsplattform für Bauherren, Hauseigentümer und Modernisierer einen Namen gemacht.

Im Mittelpunkt der Messe stehen persönliche Gespräche mit kompetenten Fachleuten. Zahlreiche Aussteller präsentieren innovative Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Neubau, ­Renovierung, energetische Sanierung, Heiztechnik, Photovoltaik, Finanzierung und Einbruchschutz. Besucher erhalten individuelle Beratung zu ihren Bau- oder Modernisierungsvorhaben und können gemeinsam mit den Experten passende Lösungen entwickeln. So lassen sich Chancen und Risiken verschiedener Technologien besser einschätzen und Investitionen fundiert planen. Ein weiterer Höhepunkt ist das umfangreiche Vortragsprogramm. An beiden Messetagen finden jeweils acht kostenfreie Fachvorträge statt. Renommierte Referenten informieren unter anderem über Heizungstausch, ­Wärmepumpen, Fördermöglichkeiten, Wohnen im Alter, Altbausanierung sowie diverse Möglichkeiten zur Nutzung von Solarenergie. Das vollständige Vortragsprogramm steht unter hbe-messe.de zur Verfügung.

Die Messe ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre erhalten freien Eintritt. Wer sich umfassend informieren, verschiedene Lösungen vergleichen und wertvolle Expertenkontakte knüpfen möchte, findet auf der Haus | Bau | Energie die ideale Plattform. Die ­Messe bietet gebündeltes Fachwissen, persönliche Beratung und praxisnahe Informationen – alles an einem Ort.

Haus | Bau | Energie, Sa. 10 und So. 11. Oktober, 10 bis 17 Uhr, Carmen Würth Forum, Künzelsau, hbe-messe.de