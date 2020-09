Auch in diesem Jahr laufen die Vorbereitungen für die Haus | Bau | Energie Messe bereits auf Hochtouren: Vom 9. bis 11. Oktober sollen rund 50 Aussteller im Carmen Würth Forum Künzelsau wieder ihr geballtes bauliches Knowhow präsentieren.

Bauherren, Sanierer, Renovierer… Wer gerne in seine Immobilie investiert, läuft auf der Haus I Bau I Energie zur Hochform auf. In Künzelsau punktet die innovative Messe rund um das zukunftsfähige und schöne Domizil nun schon seit drei Jahren beim Publikum der Region.

Der neue Veranstalter, die Messe Sindelfingen, ist stolz auf das erfolgreiche Messeformat, das er – zusammen mit sechs weiteren Baumessen – im Mai 2020 von der Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH übernommen hat, und freut sich auf eine neue, erfolgreiche Saison 2020/21 nach dem Corona-Shutdown.

»Wir sind bereit!«, erklärt Isabelle Hirschelmann, Projektleiterin der Künzelsauer Haus I Bau I Energie, »und gehen Stand heute davon aus, dass die Messe zum geplanten Termin stattfinden kann. Die bis dahin geltenden Abstands-, Hygiene- und sonstigen Corona-Regeln werden von uns professionell ins Messekonzept eingearbeitet.«

Das Publikum darf sich also auch in diesem Jahr wieder auf eine tolle Spezialisten-Plattform mit allen wichtigen Informationen und Angeboten rund um den energetisch optimierten, schönen und sicheren Wohnraum freuen. Hersteller, Handwerksbetriebe, Dienstleister und unabhängige Beratungsstellen bedienen an den drei Messetagen die gesamte Skala: Von der modernen, Energie sparenden Heizung über Dämmung, Smart Home und Einbruchschutz bis hin zur Beratung rund um aktuelle Förderprogramme von KfW, BAFA und Co.

Im Vortrags-Forum gibt es überdies für die Besucher der Haus I Bau I Energie reichlich zusätzliches Fachwissen von namhaften Experten zu tanken. Was auch immer der Hausbesitzer vorhat: Auf der Haus I Bau I Energie findet er dazu alle wichtigen Informationen und Angebote.

Die Haus | Bau| Energie 2020 in Künzelsau findet vom 9. bis 11. Oktober im Carmen Würth Forum Künzelsau statt und hat am Freitag von 12 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen: www.hausbauenergie.de

Infos zu den aktuellen Abstands- und Hygieneregeln sowie zu weiteren coronabedingten Pflichten und Maßnahmen sind zu finden unter www.hausbauenergie.de. Bitte entsprechend vorab informieren!

