Heiße Getränke: »Weihnachstdurst«

Die Weihnachtszeit rückt näher und somit auch die Weihnachtsmärkte in den Städten und Gemeinden. Zusammen mit Familie und Freunden isst, trinkt und genießt man die Atmosphäre. Doch was sind denn typische Speisen und Getränke auf den Märkten. Was sollte unbedingt probiert werden?

Zu den Klassikern gehört Glühwein, das mit Abstand beliebteste Getränk auf Weihnachtsmärkten aus heißem Rotwein, verfeinert mit Zimt, Gewürznelken, Sternanis, Zitronenschale und Zucker. Die Feuerzangenbowle, mit ihrem besonderen Geschmack und ihrer Zubereitung ist ein weiteres Highlight. Aus dem bergigen Österreich, der Jagertee, welcher aus schwarzem Tee und Inländer Rum (Rum aus Österreich) besteht. Zu beachten ist, dass Hüttentee das gleiche Getränk ist, nur darf man ihn nur Jagertee nennen, wenn er auch in Österreich hergestellt wurde. Andere Klassiker wie Lumumba (Mischung aus Kakao, Sahne und Rum), Grog (Rum und Zucker verrührt und heißem Wasser aufgefüllt) und Eierpunsch (steifgeschlagenes Eiweiß, Eigelb, Rum, Weißwein, Vanille, Zucker und obendrauf Sahne) dürfen natürlich auch nicht fehlen. Tote Tante, ist die heiße Schokolade für erwachsene (mit Schuss). Eigentlich ist sie nur etwas süßerer gestreckter Eierlikör, aber trotzdem sehr lecker, die sogenannte Heisse Oma. An manchen Ständen sind auch Exoten zu genießen, dazu gehören: Weißer Glühwein der mit, wie der Name schon sagt, mit Weißwein hergestellt wird. Dadurch schmeckt er frischer und leichter als roter und ist in Italien sogar verbreiteter als der klassische Glühwein. Glögg, so heißt der skandinavische Glühwein, dem im Gegensatz zur deutschen Version noch Vodka und Korn hinzugefügt wird. Die Skandinavier bevorzugen zudem andere Gewürze wie Zimt, Nelken, Kardamom und Ingwer. Rosinen und geschälte Mandeln, mit denen man das Getränk beliebig verfeinern kann, werden ebenfalls dazu serviert.Tauscht man die Eiswürfel mit heißem Wasser aus, so hat man einen heißen Caipirinha, eine leckere Alternative zu Glühwein.

Der Glüh-Gin basiert auf dem Grundrezept des Glühweins. Hinzu gibt man noch ein Stück Ingwer, eine Messerspitze Piment und natürlich Gin. Vor allem auf den aromatischen und fruchtigen Gin wird dabei besonders gesetzt, während der klassische Glühwein aus Rum und Rotwein besteht.So bieten sich neben Orangen- und Apfelsaft auch noch andere Varianten, wie beispielsweise Johannisbeer- oder roter Traubensaft an. nib/rm