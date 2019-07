Heibronn bricht Hitzerekord

× Erweitern Hitze Hitze in Heilbronn

Derzeit überbieten sich die Regionen mit Rekorden, was die Hitze angeht. Heilbronn kann - leider - mithalten.

Die Temperaturen klettern in der Region Heilbronn-Franken laut Deutschem Wetterdienst auf knapp 40 Grad - möglicherweise sogar noch höher. Das war die Ansage Mitte der Woche.

Tatsächlich zeigte das Thermometer an der Kreissparkasse Heilbronn am Donnerstagabend, 18.22 Uhr, genau 41 Grad an (die Digitalanzeige zeigt keine Kommastellen an).

Damit ist der Rekord der letzten Superhitze im Südwesten geknackt. Er lag bei 40,2 Grad und wurde 2015 in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) gemessen.