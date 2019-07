Heilbronn legt bei E-Mobilität zu

× Erweitern Foto: Pixabay Tesla Deutlich mehr E-Automobile wurden in Heilbronn angemeldet.

Zur Jahreshalbzeit (Stand: 30. Juni 19) gibt es mit 85 827 Fahrzeugen in Heilbronn erneut mehr Kraftfahrzeuge in Heilbronn als je zuvor - nämlich 1430 Fahrzeuge mehr. Positiv: Der Anteil an Elektrofahrzeugen hat sich verdoppelt.

Den größten Anteil am Fahrzeugzuwachs habe das Auto, weiß Hermann Gollhofer, Leiter der städtischen Kfz-Zulassungsstelle. Hier weisen die aktuellen Zahlen in seiner Statistik eine Autoflotte mit insgesamt 67 412 Pkw aus – das ist ein Zuwachs von 862 Pkw. Kräftig gestiegen ist auch der Anteil an Lastkraftwagen: Gemeldet sind aktuell 5258 Lkw, das sind 375 mehr als im Vorjahr und 1345 mehr als vor fünf Jahren.

Die drittgrößte Fahrzeuggruppe stellen die Motorräder. Deren Zahl liegt derzeit mit 4656 Zweiräder um 38 Maschinen höher als am 30. Juni 2018. Zudem machen Busse (98, plus 10) sowie Anhänger und sonstige Spezialfahrzeuge (8403, plus 155) einen beträchtlichen Anteil aus.

Anteil von Elektro-Autos verdoppelt

Deutlich nach oben geschossen ist zuletzt die Zahl der Autos mit Elektroantrieb. „Deren Zahl ist von 108 Stück auf jetzt 200 angestiegen“, sagt Gollhofer. Das sind 92 E-Autos mehr als vor einem Jahr, das entspricht fast einer Verdopplung. Im Vergleich zum Pkw-Gesamtbestand machen die Elektro-Autos allerdings nach wie vor nur einen geringen Teil aus – knapp 0,3 Prozent. Aber immerhin: Vor fünf Jahren gab es in Heilbronn nur 43 E-Autos.

Zu den klimafreundlichen Autos zählen außerdem Hybridelektrofahrzeuge, die in Heilbronn nach wie vor stärker vertreten sind als die Elektro-Autos. Sie kommen auf eine Gesamtzahl von 714 Fahrzeugen (plus 139).

775 Oldtimer auf Heilbronns Straßen

Die Zahl der Oldtimer auf Heilbronns Straßen ist im Vergleich zum Vorjahr nur leicht gestiegen: Waren es 2018 noch 759 betagte Vehikel, so sind es aktuell 775 Fahrzeuge mit einem „H“-Kennzeichen. Im Vergleich zu 2014 hat sich der Anteil der Oldtimer jedoch mehr als verdoppelt: Vor fünf Jahren waren es nur 365 Fahrzeuge.

Keine Zuständigkeit für Elektro-Roller

Keine Zuständigkeit hat die Kfz-Zulassungsstelle für die seit 15. Juni auf Straßen und Radwegen zugelassenen Elektro-Kleinstfahrzeuge, die sogenannten E-Roller. Gollhofer weist jedoch darauf hin, dass eine Betriebserlaubnis vorliegen sowie ein Versicherungskennzeichen mitgeführt werden muss. Eine Helmpflicht besteht für die maximal 20 km/h schnellen Gefährte nicht – nichtsdestoweniger empfiehlt sich das Tragen eines Helms.

Online-Termine verkürzen Wartezeit

Die städtische Kfz-Zulassungsstelle kann nicht nur vor Ort, sondern auch online über www.heilbronn.de kontaktiert werden. Sehr hilfreich ist dabei die Möglichkeit, online Termine zu reservieren.

Ein weiterer Online-Service des 14-köpfigen „Kfz“-Teams ist das Wunschkennzeichen, das über die städtische Webseite reserviert werden kann. Die Zuteilung des Kennzeichens verteuert sich damit nur um 2,60 Euro auf 12,80 Euro.