Heilbronn stellt sich der Digitalisierung

Dass der Onlinehandel weiter boomt, macht die Situation für den stationären Einzelhandel nicht leicht - das gilt auch für Heilbronn. Das bestätigte im letzten Jahr die Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken.

Neue Maßnahmen müssen her, um als stationärer Händler neben den Onlinekanälen zu bestehen. Die duale Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn hat untersucht, wie "digiale Regale" dem Einzelhandel helfen könnten.

Laut einer Studie des Payment-Service-Providers Klarna tätigt inzwischen jeder zweite Deutsche die Hälfte seiner Einkäufe online. Einer der wichtigsten Vorzüge des Onlinehandels ist neben der Geld- und Zeitersparnis die große Auswahl im Netz. Und das Wachstum der verschiedenen Branchen lässt sich sehen: Die Umsätze im digitalen Handel in Deutschland stiegen im ersten Halbjahr 2018 um rund 11 Prozent. Die stärksten Zuwächse verzeichnete der Food-Bereich - wurden bislang noch relativ selten Lebensmittel online gekauft, holt der Bereich jetzt auf.

Zu den wachstumsstarken Warengruppen gehören auch weitere Produkte des täglichen Bedarfs, zum Beispiel Drogerieartikel. Das schließt selbst fragile Artikel wie Kontaktlinsen ein. Online-Optiker wie Brille24 bieten Linsen von renommierten Marken wie Acuvue sogar versandkostenfrei an - ein weiterer Vorteil des Onlineshoppings, das meist sowieso mit niedrigeren Preisen als der stationäre Handel punkten kann. Einige Bereiche scheinen allerdings bereits gesättigt zu sein: Bei Elektronik und Mode etwa sind die Umsätze bereits sehr hoch - hier ist das Wachstum entsprechend langsamer.

Für stationäre Händler ist es nicht leicht, die scheinbar unendliche Vielfalt des Onlinehandels in ihrem Sortiment abzubilden. Die Heilbronner DHWB hat in einer Studie herausgefunden: "35% der Verkaufsgespräche enden ohne Kaufabschluss, weil die richtige Größe oder die richtige Farbe nicht vorrätig ist". Aus Konsumentensicht bleiben sogar 66% der geplanten Einkäufe wegen mangelnder Verfügbarkeit im Geschäft erfolglos. Um eine Lösung für dieses Problem zu finden, hat die DHWB in der Studie den Einsatz von Regalverlängerungssystemen untersucht. Das sperrige Wort meint "Systeme, mit denen Verkäufer Artikel für Kunden bestellen können, die aktuell nicht im Sortiment des Geschäfts vorrätig sind", wie sie im Buchhandel bereits üblich sind. Für die Untersuchung wurden 1.000 Verkäuferinnen und Verkäufer aus dem Bekleidungs- und Schuhhandel befragt. Außerdem wurden Experteninterviews mit Geschäftsführern und Führungskräften aus dem Modehandel geführt.

Mithilfe von Ideen wie dem digitalen Regal sollen Online-Konzepte in den stationären Handel gebracht werden, um die Vorteile von offline und online zu kombinieren. Entscheidend für den Erfolg solcher Systeme sei allerdings die Bereitschaft des Verkaufspersonals, solche Systeme im Verkaufsgespräch einzusetzen. Dafür sei ein schneller, einfacher und zuverlässiger Zugriff auf das System nötig. Darüber hinaus "(…) kann dieses System nur funktionieren, wenn die Branche zusammenarbeitet und möglichst viele Händler und Lieferanten eine gemeinsame, digitale Plattform nutzen", merkt Oliver Janz, Studiengangleiter an der DHBW Heilbronn, an.

Ausstellung und Zukunftslabor zur Digitalisierung

Heilbronn beschäftigt sich auch anderweitig mit der Digitalisierung und bietet gelegentlich Foren für Interessierte am "Blick in die digitale Zukunft Heilbronns". Im Juli fand beispielsweise die Ausstellung mit dem Titel "Vernissage Digital" im Großen Ratssaal statt. Dort ging es nicht nur um den Handel, sondern beispielsweise auch um Themen wie autonomes Fahren, Robotik, 3D-Druck, Augmented Reality und E-Government.