Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr

Freifahrten für Adventssamstage

Der HNV bietet als regionaler Verkehrsverbund eine umfangreiche Palette an preiswerten Fahrscheinen für den täglichen Bedarf an, z. B. Einzelfahrscheine und Tageskarten für Gelegenheitskunden, Job-Tickets für Pendler oder SunshineTickets und Semestertickets für Schüler und Studierende. Dank des attraktiven Angebots konnten in den letzten Jahren viele neue Fahrgäste gewonnen werden.

Zum Jahresende hat sich der HNV eine neue Aktion ausgedacht. Im HNV-Binnentarif – also in der Stadt Heilbronn, Landkreis Heilbronn und im Hohenlohekreis – können an den vier Adventssamstagen sämtliche Verkehrsmittel – sprich Bus, Bahn und Stadtbahn – unentgeltlich genutzt werden. Der entspannten Fahrt zum Shopping oder Weihnachtsmarktbesuch steht so nichts mehr im Wege.

Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr GmbH ­Olgastraße 2, 74072 Heilbronn,

Fon: 07131-88886-0 www.h3nv.de