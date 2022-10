Heilbronnerin Defne Sentürk wird »Top Model of Universe«

Von der schüchternen jungen Frau zum preisgekrönten Model: Die 18-jährige Heilbronnerin Defne Sentürk hat in Istanbul den »Top Model of Universe«-Wettbewerb gewonnen. Wie es dazu kam, wie sie sich gegen 18 Konkurrentinnen durchsetzen konnte und und wie Defne jetzt voll durchstarten will, verrät sie im MORITZ.

Eigentlich war es nie so geplant gewesen. Defne Sentürks Model-Karriere begann mit einem Zufall – als sie gerade einmal acht Jahre alt war: »Wir waren in der Türkei im Urlaub und sahen am Strand ein Fotoshooting«, verrät die 18-jährige Heilbronnerin. »Aus Neugier haben wir einfach mal zugeschaut und plötzlich kam eine Frau auf mich zu und meinte, dass ich echt gut in dieses Shooting hineinpassen würde.« Nach Rücksprache mit den Eltern ließ Defne sich fotografieren – und war anschließend mehrere Jahre lang das Gesicht einer Kampagne für ein Einkaufszentrum in der Türkei. Anschließend war sie auf den Geschmack gekommen, doch jahrelang stand ihr ihre eigene Schüchternheit im Weg. »Meine Familie hat mich immer wieder ermutigt, es zu versuchen, wenn ich das wirklich will, aber ich habe mich lange nicht getraut.« Doch als die Agentur sie erneut kontaktiert und einlädt, bei einem Wettbewerb in der Türkei mitzumachen, gibt sich Defne schließlich einen Ruck – und gewinnt. »Dabei stellte ich fest, dass mir das Modeln einfach unfassbar viel Spaß macht und ich das auf jeden Fall machen will.« Mit ihrem Gewinn qualifizierte sich Defne für den internationalen Wettbewerb »Top Model of Universe« und reiste im Oktober diesen Jahres nach Istanbul, wo sie die Türkei repräsentierte. »Es war sehr überwältigend, wir haben fünf Tage lang jeden Tag geprobt, mussten Kleider anziehen, uns aufstellen, laufen.« Daneben spielte auch der Konkurrenzkampf eine nicht unerhebliche Rolle – insgesamt 19 Kandidatinnen aus 19 verschiedenen Ländern traten bei »Top Model of Universe« an. Dann wird es ernst: Defne läuft über den Laufsteg, präsentiert insgesamt drei Outfits – und überzeugt die Jury. »Zu gewinnen war ein echt surreales Gefühl, ich war geschockt«, beschreibt Defne den Moment ihres Sieges. »Gleichzeitig war es total schön, mehrere Jury-Mitglieder haben mir gratuliert und gesagt, wie sehr sie sich für mich freuen und dass ich es voll verdient habe.«

Der Gewinn hat Defnes Entschluss gestärkt, auch in Zukunft ihre Model-Karriere weiterzuverfolgen. Ihr Plan: Sie will nach Düsseldorf ziehen und dort Fashion- und Designmanagement studieren –

»ich will parallel etwas Festes in der Hand haben«, erklärt sie. Ihre Familie stehe dabei jederzeit hinter ihr, was ihr sehr helfe. Zudem wird sie im kommenden Jahr bei »Top Model of Universe« in der Jury sitzen und ihre Krone an die neue Gewinnerin übergeben. Der große Wunschtraum für die Zukunft: Eines Tages mal auf dem Titelblatt der Vogue zu landen. »Der Gewinn hat mir gezeigt, dass man immer an seine eigenen Ziele glauben sollte, dann erreicht man alles, was man will.«

www.instagram.com/defnesenturkmodel