Heimattage 2020 in Sinsheim

Sinsheim steuert einem Jahr der Superlative entgegen. 2020 finden dort die Heimattage des Landes Baden-Württemberg statt. Das steht zwar schon seit 2015 fest, doch jetzt geht es auf die Zielgerade. Im Juli feiert die 35.000-Einwohner-Gemeinde ihr 1250-jähriges Stadtjubiläum. Eine Stadt im Lampenfieber.

Die Heimattage Baden-Württemberg wurden 1978 als Landesfest ins Leben gerufen und werden seitdem immer von einer anderen Stadt ausgerichtet. Ein Lenkungsgremium steht jeder Ausrichterstadt beratend zur Seite. Neben Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht gehören dem Gremium Vertreter des Staatsministeriums, des Wissenschaftsministeriums, des Regierungspräsidiums Karlsruhe, des Arbeitskreises Heimatpflege und der Geschäftsstelle Heimattage an. Beim ersten Zusammentreffen zeigten sich alle unisono begeistert vom Fortschritt der Planungen. Der Organisationsaufwand ist enorm, Vieles bereits auf den Weg gebracht. Beeindruckt zeigten sich die Teilnehmer auch von den bereits entwickelten Merchandisingartikeln und dem umfangreichen Marketingangebot für die Heimattage 2020. Hierbei sei Sinsheim »sehr vorbildlich und sogar ein Vorreiter«, lobte Dr. Margot Goeller vom Staatsministerium Baden-Württemberg.

Rund 100 Veranstaltungen aus den vier Arbeitskreisen »Heimat.Geschichte«, »Heimat. Moderne«, »Heimat.Kultur« und »Heimat.Leben« sind bereits terminiert und versprechen Bürgern und Besuchern ein buntes, vielseitiges Jahr. Bis zum 30. Juni 2019 können bei der Geschäftstelle noch Veranstaltungen gemeldet werden. Danach wird das Jahresprogramm aufbereitet und gedruckt. Was so zünftig klingt, muss auch optisch unterstrichen werden. Will heißen, dass jeder, der sich seiner Heimat, der Stadt Sinsheim oder den Heimattagen verbunden fühlt, noch bis zum 28. Februar ein Heimattage- Hemd, respektive eine Heimattage- Bluse erwerben kann. Auf Wunsch sogar – in Kooperation mit der Geschäftsstelle der Heimattage – mit aufgesticktem Heimattage- Logo. Kleider machen ja bekanntlich Leute. Das Modehaus Hütter in Sinsheim bietet diese Aktion an. Diese übernimmt die Geschäftsstelle Heimattage. Weitere Textilien wie T-Shirts oder Polos mit Logo sind in Arbeit.

Das Technik Museum Sinsheim darf natürlich als Sponsor und wichtiger Werbeträger für die Heimattage nicht fehlen. Das Museum wird das Sinsheimer Heimattage-Team beim Landesfestumzug in Winnenden 2019 begleiten, wenn diese die Heimattage in Sinsheim bewerben und die Fahne von der Ausrichterkommune 2019 erhalten. Auch sonst wird das Museum vielfältig auf die Heimattage 2020 und einzelne Veranstaltungen hinweisen. Im Heimattagejahr selbst werden sie sich mit Veranstaltungen einbringen. »Wir haben mit dem Technik Museum Sinsheim einen wichtigen Partner für die Heimattage gewonnen«, sagt Ines Kern, Leiterin der Geschäftsstelle Heimattage. »Es gehört zu unserer Heimat Sinsheim und zählt zu den touristischen Highlights und Aushängeschildern in unserer Stadt«, freut sich auch OB Albrecht.

Weitere Infos: www.heimattage-sinsheim.de

Heimattage Baden-Württemberg

Die Heimattage Baden-Württemberg wurden 1978 ins Leben gerufen. Sie sind das offizielle Landesfest und werden jeweils von einer anderen Stadt ausgerichtet. Dieses Jahr finden sie in Winnenden statt. 2021 in Radolfzell und 2022 in Offenburg. Sinsheim hatte sich mit dem Slogan »Facettenreiche Heimat – traditionell, freiheitlich, modern« beworben und den Zuschlag bekommen. Ziel der Heimattage ist es, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, das Verständnis von Heimat zu vertiefen und die regionale Identität zu entwickeln.