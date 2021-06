Wenig Aufwand, große Wirkung - Heimtextilien sorgen für frischen Wind

Die Ausstattung der heimischen vier Wände hat einen entscheidenden Einfluss auf die Wohnqualität. Heimtextilien können dabei einen wertvollen Beitrag leisten und ermöglichen die Umsetzung kreativer Ideen. Dank der enormen Bandbreite an verschiedenen Artikeln und Modellen sind für jeden Geschmack perfekt passende Lösungen erhältlich. Das Resultat ist eine Einrichtung mit persönlicher Note und hohem Wohlfühlfaktor. Aber welche Produkte gehören überhaupt zu den Heimtextilien und was gilt es bei der Auswahl zu beachten?

Kissen und Decken für ein wohnliches Ambiente

Durch schöne Kissen wirken Räume gemütlicher und laden zum Verweilen ein. Abhängig von den vorhandenen Möbeln kommen dabei unterschiedliche Farben und Größen infrage. Für ein Sofa in dezentem Grau bieten sich zum Beispiel Kissen in bunten Farbtönen wie auffälligem Grün oder Orange an. Auf diesem Weg wird ein spannender Kontrast kreiert, der den Sofabereich optisch aufwertet. Wer einen klassischen Look bevorzugt, entscheidet sich hingegen für Kissen in dunklem Blau oder edlem Schwarz. Auch bei den Decken spielt die Farbe eine wichtige Rolle für die gewünschte Wirkung. Im Idealfall werden alle Textilien im Wohnbereich aufeinander abgestimmt, um eine harmonische Optik zu erzielen. Besonders verspielt wirken zudem Decken mit Fransen und individuellen Mustern. Die entsprechenden Modelle fungieren als Blickfang und werten den gesamten Raum auf.

Akzente setzen mit dekorativen Vorhängen

Gardinen schützen vor blendendem Licht und gehören zur Grundausstattung in verschiedensten Räumlichkeiten. Entsprechende Vorhänge sind aber nicht nur funktional, sondern bieten auch einen optischen Mehrwert. Wer sich für warme Farben wie Gelb- oder Ockertöne entscheidet, profitiert zum Beispiel von einer wohnlichen Raumwirkung. Im Mittelpunkt aller Überlegungen sollte aber unbedingt die Abstimmung zur Wandfarbe stehen. Starke Kontraste können einen Raum schnell überladen und optisch verkleinern. Für einen extravaganten Look sorgen Sondermodelle wie Gardinen mit Goldschimmer und verschiedenen Motiven.

Die Auswahl von einem passenden Teppich

Mit Teppichen und Läufern wird ein kuscheliges Gefühl erzeugt. Außerdem steht eine nahezu unbegrenzte Auswahl an Farben und Mustern zur Verfügung. Helle Teppiche lassen kleine Räume optisch größer wirken und reflektieren das einfallende Licht. Ein Nachteil der zugehörigen Modelle ist die sofortige Sichtbarkeit von Flecken und anderen Verschmutzungen. Mögliche Alternativen sind Teppiche und Läufer in dunklen Farbtönen, die den Räumlichkeiten einen Hauch von Eleganz verleihen. Bei den Ornamenten und Mustern gilt es erneut auf das Gesamtkonzept zu achten. Bei einer einfarbigen Tapete können auffällige Teppiche zum Beispiel einen interessanten Eyecatcher darstellen. In Räumen mit knalliger Wandfarbe wirken gemusterte Teppiche hingegen oft fehl am Platz und sind einfach zu viel des Guten.

Mit stilvollen Tischdecken die Einrichtung ergänzen

Tischdecken schienen für eine Zeit lang aus der Mode gekommen, aber feiern jetzt ein verdientes Comeback. Die zugehörigen Modelle verleihen Wohn- und Esszimmern einen persönlichen Charakter. Passend zur Jahreszeit stehen viele unterschiedliche Farbgebungen und Gestaltungen zur Auswahl. Für den Frühling und Sommer bieten sich zum Beispiel Varianten in frischen Farbtönen wie Pfirsich oder Maisgelb an. In Verbindung mit einer stilvollen Blumenvase und weiteren Deko-Elementen bringen Tischdecken ein einladendes Ambiente mit sich.

Abschließende Bemerkungen zum Thema Heimtextilien

Insgesamt gesehen ermöglichen Heimtextilien eine individuelle und abwechslungsreiche Gestaltung von Wohnräumen. Die entsprechenden Artikel stehen für das perfekte Zusammenspiel zwischen funktionalem Nutzen und dekorativem Mehrwert. Es gilt aber einige Aspekte zu beachten, um die passenden Textilien auswählen zu können und aktuelle Einrichtungstrends aufzugreifen. Dazu gehört in erster Linie die farbliche Abstimmung mit der Wandfarbe und der jeweiligen Einrichtung. Wenn alle aufgeführten Hinweise und Tipps befolgt werden, steht einem frischen Raumdesign mit hochwertigen Heimtextilien aber nichts mehr im Wege.