Help! Wir helfen! e.V. für Schwarzer Löwe-Sonderpreis nominiert

Der karitative Verein Help! - Wir helfen! e.V. mit Sitz in Schwäbisch Hall wurde für Baden-Württembergs größter Wirtschaftspreis, Schwarzer Löwe nominiert. Der Gewinner wird über eine Online-Abstimmung ermittelt.

Am 3. November 2022 wird erstmals der Wirtschaftspreis Schwarzer Löwe verliehen. Veranstalter sind die wichtigsten regionalen Tageszeitungen der Metropolregion Stuttgart: 12 Verlage mit 17 Tageszeitungen mit einer Gesamtreichweite von knapp 800 Tsd. LeserInnen täglich in Baden-Württemberg. Es werden Awards in sechs Preis-Kategorien zu den zentralen Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, digitale Transformation, Innovation und Zukunftsfähigkeit vergeben.

Help! Wir helfen! e.V. ist in der Kategorie »Sonderpreis Corporate Social Responsibility (CSR)« nominiert. Dieser zeichnet Organisationen aus, die die Welt, in der wir leben, zum Positiven gestalten. Mit dem CSR-Publikumspreis sollen herausragende Beispiele gesellschaftlicher Verantwortung honoriert werden und zur Nachahmung motivieren. Gesucht sind Unternehmen, die vorbildlich faire Geschäftspraktiken, eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik umsetzen und sich vor Ort sozial engagieren. Anders als die anderen Preiskategorien wird dieser Ehrenpreis als einziger nicht von einer Fachjury, sondern über eine Onlineabstimmung ermittelt.

Abstimmen kann man bis zum 31. Oktober unter schwarzerloewe-bw.de/abstimmung. Die Verleihung findet am 3.11. ab 20 Uhr im Rahmen der Schwarzer Löwe Gala statt.

2008 wurde Help! – Wir helfen! von 17 Mitgliedern ins Leben gerufen. Das Ziel: Menschen in armen Ländern helfen, die medizinische Hilfe brauchen und diese nicht bekommen, weil es an Geld oder einem funktionierenden Gesundheitssystem mangelt. »Diesen Menschen wollen wir die notwendige medizinische Behandlung ermöglichen und dafür sorgen, dass möglichst viele von ihnen nicht nur überleben, sondern auch wieder lebens- und arbeitsfähig werden.« Heute verzeichnet der Verein mehr als 700 Mitglieder und ein Unterstützungsvolumen von über 1,6 Millionen Euro, womit seit Gründung ingesamt über 5000 Menschen medizinisch geholfen wurde.