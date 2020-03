Hemd ist nicht gleich Hemd

Was haben Urban Priol, Paul Panzer und der Verkäufer Ludwig von der Sendung Bares für Rares gemeinsam? Richtig, auf den ersten Blick wohl gar nichts. Auf den zweiten Blick fallen einem die bunten, auffälligen Hemden ins Auge. Und natürlich gilt auch hier: Hemden machen Leute! Natürlich ist ein geblümtes, farbenfrohes Hemd nicht für jedermann und jeden Anlass geeignet. Aber fürs Showgeschäft erscheint es gerade recht. Zur Hochzeit würde man damit sicher nicht gehen. Abgesehen vom Anlass, kommt es auch immer auf die Schnittform an: Nicht jeder Figurtyp kann beispielsweise ein Slim-Fit-Hemd tragen. Nach diesem Hemd-Knigge wird Mann jedenfalls nicht mehr ratlos vorm vollen Kleiderschrank stehen!

Nützliche Tipps für den Hemdenkauf

Die Auswahl ist groß, wenn es darum geht, ein passendes Hemd für den nächsten Anlass zu finden. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sind die Menschen auf das Internet angewiesen. Doch um im Online-Handel das neue Lieblingshemd zu finden, muss man sich und seinen Körper kennen, denn oftmals lässt sich anhand der Bilder kaum erkennen, wie das Kleidungsstück später sitzen wird. Auch der Anlass ist wichtig: Soll das Hemd zu einem bestimmten Fest getragen werden, fürs Büro oder für den alltäglichen Gebrauch als gemütliche Freizeitklamotte? Mit oder ohne Unterhemd, verschiedene Kragenformen, die richtige Pflege, der richtige Schnitt sowie ein angenehmer Stoff: Mann sollte beim Hemd einiges beachten!

Schnittformen-Knigge

Der häufigste Fehler, wenn Männer losziehen, um ein Hemd zu kaufen, ist leider: Sie kaufen es zu groß. Besonders bei Businesshemden bewirkt das Kleidungsstück dann eher das Gegenteil von dem, wofür es gedacht war, nämlich alles andere als Professionalität auszustrahlen! Als Faustregel sollte jeder Mann die Ein-Finger-Regel beachten: Zwischen Hals und Kragen sollte maximal ein Finger passen. Die optimale Ärmellänge geht bis zur Daumenwurzel, sodass das Hemd ca. 1 cm unter dem Jackett hervorlugt. Wer es gern in die Hose steckt, sollte darauf achten, dass es an den Seiten nicht ausbeult. Umgekehrt darf es nicht über der Brust oder dem Bauch spannen. Besonders große Männer sollten v. a. auf extra lange Hemden achten. Ein Unterhemd oder T-Shirt sollte auf keinen Fall am Hemdkragen herausgucken, auch nicht wenn das Hemd einen Knopf geöffnet ist.

Knitterfrei ist ein Muss

Das Obligat, welchem sich Hemdenträger beugen müssen: Es muss leider bügelfrei sein. Wer hat sich das nur ausgedacht? Es ist und war schon immer ein lästiges Unterfangen. Deshalb unternahm man in den 60er Jahren den verzweifelten Versuch, dem Bügeln mit sogenannten Nyltesthemden zu entgehen. So grandios die Idee, so enorm auch der Flopp: Die bügelfreien Hemden mit den drei B´s hatten ihren Preis: billig, bügelfrei, bescheuert zu tragen. Mann schwitzte darin ungeheuerlich, was wiederum die feinen Nasen der Damenwelt nicht ganz so sehr erfreute. Heutzutage greift man dann doch lieber wieder zum heißen Eisen. Für die ganz Bügelfaulen hat sich die Industrie bemüht, bügelfreie Hemden oder zumindest bügelleichte Hemden auf den Markt zu bringen.

Woran erkennt man gute Qualität?

Hierbei kommt es v. a. auf das Material an: Ein hochwertiges Hemd sollte nicht aus Kunststoffen wie beispielsweise Polyester sein, sondern ist aus angenehmen Naturfasern wie Baumwolle oder Leinen gefertigt. Ein weiteres Augenmerk sollte auf die Verarbeitung der Nähte gelegt werden: Je enger die Stiche genäht wurden, desto strapazierfähiger ist das Hemd. Als grobe Faustregel gilt hierbei: Auf einen Zentimeter Stoff kommen ca. acht Stiche.

Über Ärmel und Manschetten

Grundsätzlich ist ein langer Ärmel der Kurzarm-Variante vorzuziehen, zumindest im Geschäftsalltag. Das langärmlige Hemd wirkt eleganter, hält warm und kann problemlos unterm Sakko getragen werden. Das Kurzarmhemd kommt ursprünglich aus der Sportmode und hat im Geschäftsalltag eigentlich nichts zu suchen. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn die Temperaturskala im Sommer mal wieder jenseits von Gut und Böse ist, wird niemand etwas dagegen haben, wenn auch der Chef ein Kurzarmhemd trägt. Als Freizeithemd ist es außerdem immer geeignet. Zusätzlich gilt bei langen Ärmeln: Die Manschetten sollten immer zu sehen sein. Manschetten-Knöpfe wirken besonders bei feierlichen Anlässen sehr edel.

Tipps für Männer mit Bäuchlein

1. Die Farben sind dein Freund: Monochrom macht schlank!

HENADZI PECHAN_shutterstock.com

Wer zu starken Kontrasten greift, bewirkt eine optische Teilung in der Körpermitte. Mitunter kann sich dies unvorteilhaft auf die Figur auswirken. Wenn das Oberteil und die Hose farblich in Harmonie erscheinen, wirkt der Körper wie aus einem Guss – d. h. er wirkt länger. Wer ein helles Oberteil zu einer dunklen Hose trägt, lenkt den Blick zuerst auf das farblich freundlichere Körperteil. Bei Männern, die ein paar Pfunde zu viel am Bauch haben, kann das schnell unvorteilhaft sein. Deshalb wird empfohlen, einheitlich gedeckte Farben zu tragen: Wenn oben und unten z. B. Dunkelblau getragen wird, sieht man schlanker aus. Viele Männer haben trotz ihrer kleinen Problemzone schlanke Beine. Dann ist es ratsam, diese dünnen Körperpartien vorteilhaft in Szene zu setzen: Am besten, indem man beispielsweise ein dunkleres Hemd zu einer hellen Chinohose kombiniert. Das Hauptaugenmerk fällt auf die helle Hose und der Bauch erscheint so weniger auffällig. Dass Schwarz schlank macht, ist seit jeher bekannt. Aber auch alle anderen dunkleren Farbtöne wie Marineblau, Tannengrün, Weinrot, Braun, Anthrazit sind für rundlichere Männer besser geeignet als Orange oder Gelb.

2. Die Macht der Muster

Große bunte Muster sind oft weniger schmeichelhaft, da sie die volle Aufmerksamkeit auf die obere Hälfte des Körpers lenken. Wer nicht gerade Hawaii-Hemd-Fan ist, sollte daher von groß gemusterten Teilen absehen. Auch karierte Hemden sind mit Vorsicht zu genießen. Solange das Muster dezent und kleinkariert ist, steht dem wärmenden Holzfällerhemd nichts im Wege. Ebenso machen Längsstreifen bekanntlich schlank und sind daher zu empfehlen. Beim Karomuster, sollten sie daher eine kräftigere Farbe haben, als die Querstreifen.

3. Über Accessoires und Anzüge

Alles, was offen und leger über dem Hemd getragen werden kann, streckt die Optik! Jacken und Mäntel, Westen mit V-Form und Blousons sind daher sehr angesagt. Die wieder in Mode gekommenen Hosenträger wirken sich positiv auf Figur des Trägers aus und versprühen das gewisse Etwas. Auch Accessoires wie Schals, Mützen, Caps oder Sonnenbrillen, können die Aufmerksamkeit vom Bäuchlein zum Gesicht hin abwenden.