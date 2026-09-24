Herbstzauber rund um Rothenburg ob der Tauber

Wenn sich die Wälder rund um Rothenburg ob der Tauber in warme Gold-, Rot- und Brauntöne färben, beginnt eine besonders stimmungsvolle Zeit für Ausflüge. Das Taubertal liegt ruhig unterhalb der historischen Stadtmauer, die Weinberge leuchten in der Herbstsonne und auf den Wegen rund um Rothenburg warten immer wieder neue Ausblicke. Wer die Region zu Fuß entdecken möchte, sollte sich die Rothenburger Herbstwanderwoche vom 10. bis 18. Oktober vormerken. Den Auftakt macht am Samstag, 10. Oktober, um 14 Uhr eine Eröffnungswanderung vom Marktplatz hinab ins Taubertal und hinauf zu den Anhöhen mit Panoramablick auf die Stadt. Eine Vesperpause sorgt für eine gemütliche Unterbrechung. Die rund dreistündige, acht Kilometer lange Tour ist auch für Familien geeignet. Treffpunkt ist der Marktplatzbrunnen; eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die folgenden Tage bieten Wandererlebnisse für ganz unterschiedliche Vorlieben: Am Sonntag geht es mit Pfarrer Dr. Oliver Gussmann auf den Spuren des Jakobsweges durch die Landschaft. Eine Tageswanderung mit Harald ­Krasser führt am Montag über Lug ins Land, Windelsbach, Hornau und das Wildbad Burgbernheim bis zum Bahnhof Steinach. Am Dienstag steht bei ­einer fachkundigen Waldwanderung mit Förster ­Daniel Gros der städtische Forst im Mittelpunkt. Gesellig wird es am Mittwoch bei den beliebten »Mittwochswanderern« mit Musik, Gesang und Einkehr. Auch Nordic Walker kommen am Donnerstag auf ­ihre Kosten. Am selben Nachmittag führt eine Familienwanderung zum Bienenlehrpfad am Hochzeitswäldchen, wo Imker Spannendes über das Leben der Bienen und ihr »süßes Produkt« erzählen. Eine IVV-Rundwanderung am Freitag sowie die Weinwanderung am Samstag von Steinbach über Bettwar nach Tauberzell runden das Programm ab. Den Abschluss bildet am Sonntag, 18. Oktober, eine fachkundig geführte Mühlenwanderung durch das romantische Taubertal. Für die Tageswanderung und Weinwanderung ist eine Anmeldung unter ­garten@rothenburg.de notwendig.

Expand Foto: Rothenburg Toursimus Service, Schöbel

Doch der Rothenburger Herbst hat noch mehr zu bieten. Vom 31. Oktober bis 8. November lädt die Rothenburger Herbstmesse auf den Schrannenplatz. Krämermarkt, Fahrgeschäfte, Süßigkeiten und herzhafte Imbisse machen das kleine, feine ­Familienfest zum beliebten Herbsttreffpunkt. Wer vorher den Rothenburger Turmweg erkundet, kommt direkt am Messegelände vorbei. Und vielleicht lockt dort schon der erste Glühwein, während die Tage langsam kürzer werden. Ende Oktober beginnt außerdem die Zeit von Märchenwald und Märchenzauber mit zahlreichen Veranstaltungen. So zeigt sich Rothenburg im Herbst von seiner gemütlichsten Seite: zwischen buntem Laub und mittelalterlichen Gassen, Wanderwegen, Weinbergen und ersten vorweihnachtlichen Genüssen.

Sa. 10. bis So. 18. Oktober: Rothenburger Herbstwanderwoche

Fr. 30. Oktober bis So. 15. November: Rothenburger Märchenzauber

Sa. 31. Oktober bis So. 8. November: Rothenburger Herbstmesse

Mehr Infos unter: www.rothenburg.de