Hier wird Service riesengross geschrieben

Moderne Elektronikprodukte sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ob Smartphone oder Waschmaschine, Fernseher oder Audiosystem – Tag für Tag leisten die Geräte zuverlässig ihren Dienst. Aber dann, aus heiterem Himmel, passiert es doch: nichts tut sich mehr. Und nun? Als Retter in der Not empfehlen sich die Media Märkte in und um Stuttgart. Dort ist alles darauf eingerichtet, im Fall des Falles alles dafür zu tun, dass man so schnell wie möglich wieder Spaß an seinem Gerät hat. Denn die Märkte haben sich erstklassigen Service auf die Fahnen geschrieben – und zwar riesengroß!

Das Ziel der Märkte ist es, in und um Stuttgart als Nummer eins für alle Serviceangelegenheiten rund um technische Produkte wahrgenommen zu werden. Dazu haben die Märkte – neben dem klassischen Liefer- und Montagedienst für neugekaufte Fernseher und Haushaltsgroßgeräte – eine ganze Reihe innovativer Serviceangebote auf-gelegt.

Nur keine Panik – die Sofortreparatur für Smartphones:

Smartphone kaputt? Das ist im digitalen Zeitalter für viele Nutzer eine echte Katastrophe. Doch dank der »Smartphone-Sofortreparatur« in den Stuttgarter Media Märkten wird diese schnell abgewendet. Ohne einen Termin vereinbaren zu müssen, kann man das defekte Handy einfach vorbeibringen und bekommt nach einem kurzen Check sofort Bescheid, wie lange die Reparatur dauert und mit welchen Kosten man rechnen muss. Egal ob das Display zerbrochen ist oder der Akku schlapp gemacht hat, meistens ist das Gerät in ein bis zwei Stunden wieder flott. Auch defekte Power Buttons, Lautstärkeregler und Kameramodule können dank eines großen Ersatzteilvorrats für gängige Modelle von Apple, Samsung, Huawei, LG und Sony sofort ersetzt werden. Vorteilhaft ist auch, dass jede Reparatur zum günstigen Festpreis berechnet wird und ein Jahr Garantie beinhaltet.

Praktisch und preiswert – der »Reparaturservice Zuhause«:

Wenn Haushaltsgroßgeräte nach der Garantiezeit kaputt gehen, war Abhilfe bisher oft ärgerlich und teuer. Mit dem neuen »Reparaturservice Zuhause« bieten die Media Märkte in der Region Stuttgart auch in diesen Fällen kostengünstige Hilfe. Einfach die Telefon-Hotline 0221/22 24 39 88 anrufen und schnellstmöglich kommt ein Techniker zum Kunden nach Hause, prüft den Schaden fachmännisch und erstellt einen Reparaturkostenvoranschlag. Dafür wird einschließlich der Anfahrt eine Service-Pauschale von nur 49 Euro berechnet, die auf die Reparaturkosten angerechnet werden. Oft kann die Reparatur auch gleich erledigt werden, denn die Techniker haben wichtige Ersatzteile immer dabei. Entscheidet sich der Kunde gegen eine Reparatur, weil sich diese nicht mehr lohnt, erhält er einen Kaufcoupon, den er beim Kauf eines Neugerätes im jeweiligen Markt einlösen kann. Abhängig vom Preis des Neugerätes ist der Coupon 25 oder 50 Euro wert.

Spart Zeit und Nerven – die »Technikhilfe für Zuhause«:

Nicht nur, wenn ein Gerät kaputt geht, erweist sich der Service von MediaMarkt als hilfreich – genial ist auch die Unterstützung bei neu gekauften Geräten. Denn Hand aufs Herz: Viele Menschen kommen nicht auf Anhieb mit ihren neuen Produkten zurecht oder haben einfach keine Zeit und Lust, sich stundenlang durch Bedienungsanleitungen zu wälzen. Deshalb gibt es jetzt die persönliche »Technikhilfe für Zuhause«. Ein Anruf unter der kostenfreien Nummer 0800/2200335 genügt und man bestellt einen Experten von der Deutschen Technikberatung (DTB) zum Wunschtermin zu sich nach Hause. Dieser kümmert sich dann um Installation und Inbetriebnahme und erklärt ohne Fachchinesisch, wie das Gerät funktioniert. Die Technikhilfe empfiehlt sich vor allem, wenn man ein neues Gerät mit komplexeren Funktionen erworben hat, sei es ein Smart-TV, ein Multiroom-Audiosystem, ein Tablet, ein Computer oder auch eine größere Smart Home-Installation. Der Experte hilft auch beim Aufbau und Anschluss.