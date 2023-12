Hinter den Kulissen des Glücks: Die El Gordo Weihnachtslotterie im Detail

Sobald in Spanien die Weihnachtszeit anklopft, fällt mit ihr gemeinsam die traditionelle Weihnachtslotterie in die Tür! Die Rede ist von El Gordo. Ein Ereignis der Extraklasse, welches die Herzen von Millionen Lottospielern höherschlagen lässt.

Doch was macht diese Lotterie so besonders, so einzigartig und begehrenswert? Und ist sie eigentlich nur den Spaniern vorbehalten oder können Sie El Gordo bei Lottoland aus Deutschland spielen?

Wie funktioniert El Gordo?

El Gordo, was liebevoll übersetzt „Der Dicke“ bedeutet, ist die größte und älteste Lotterie weltweit! Die Zuschauer halten nämlich bereits seit knapp zwei Jahrhunderten den Atem an, sodass die erste Ziehung auf 1812 datiert ist. Aber worauf ist der Name zurückzuschließen? Höchstwahrscheinlich auf die gigantische Gesamtgewinnsumme von über 2,6 Milliarden Euro, auch die Art und Weise, wie El Gordo gespielt wird, ist einzigartig.

Die Lose werden in Serien verkauft und jede Serie besteht aus 100.000 Losnummern. Was bedeutet, sobald Sie sich für ein ganzes Los entscheiden, stehen die Chancen auf den Jackpot bei 1 zu 100.000. Im Vergleich zum deutschen Lotto 6aus49 (1 : 140 Millionen) ist das eine gigantische Zahl!

Doch damit nicht genug. Sie müssen bei El Gordo nicht zwangsläufig ein volles Los erwerben. Denn jedes Los wird in Zehntellose unterteilt – sogenannte „Décimos“. Zwar schmälern diese Décimos im Falle eines Gewinnes den Gewinnbetrag, dafür sind die Kosten erheblich günstiger.

Bei dem beliebten Online-Lottoanbieter Lottoland erhalten Sie bereits ein 1 / 100 Los für 4,99 €. Sie gehen lieber mit einem ganzen Los „All-in"? Dann sparen Sie 50 %, somit kostet ein ganzes Los nur noch 249,99 €.

Wann werden Gewinnzahlen gezogen, welche Preise gibt es zu gewinnen?

Die Ziehung findet am 22.12. um 10 Uhr im Opernhaus Teatro Real in Madrid statt. An diesem Tag sitzt fast ganz Spanien vor den Bildschirmen oder am Radio und fiebert mit dem Los in der Hand einem möglichen Gewinn entgegen. Deutsche Fans schauen hier ein wenig in die Röhre! Die Ziehung wird weder im Fernseher noch im Radio live übertragen.

Sie möchten dennoch die Ziehung verfolgen? Vielleicht erreichen Sie den Sender TVE über einen Streamingdienst wie Zattoo. Aber eines ist sicher – Ihr Online-Lottoanbieter lässt sich nicht im Stich. Bereits kurz nach der Ziehung erhalten Sie die Ergebnisse per E-Mail.

Welche Preise gibt es denn eigentlich zu gewinnen? Wie bereits erwähnt, wartet im Lostopf eine gigantische Summe von 2,6 Milliarden Euro auf die glücklichen Gewinner. Dieser Gewinn ist in 17 unterschiedliche Gewinnklassen aufgeteilt. Der Hauptgewinn „El Gordo“ beträgt 4 Millionen Euro und wird dieses Jahr das erste Mal über 185-Mal ausgezahlt.

Die ersten sechs Gewinnklassen in der Übersicht:

● El Gordo – 4.000.000 €

● Segundo– 1.250.000 €

● Tercero - 500.000 €

● Cuarto – 200.000 €

● Quinto – 60.000 €

● La Pedrea – 1.000 €

Kann ich auch aus Deutschland an der Ziehung teilnehmen?

Nicht nur die Gewinnchancen, sondern auch die Summen klingen verlockend, nicht wahr? Sie können problemlos an der nächsten Ziehung teilnehmen – ohne lange Reise nach Spanien, ohne teure Flugtickets. Denn die spanische Weihnachtslotterie ist nicht mehr ausschließlich der spanischen Bevölkerung vorbehalten.

1. Neben dem Preis für das Los kostet Sie die Teilnahme ein paar Klicks und weniger als 5 Minuten Ihrer Zeit. Gehen Sie wie folgt vor:

2. Besuchen Sie die Webseite oder öffnen Sie die Smartphone-App von Lottoland und registrieren Sie sich mit ihren wahrheitsgemäßen Daten

3. Entscheiden Sie sich für Ihre Losnummer und wählen Sie den gewünschten Losanteil aus

4. Durchlaufen Sie den Zahlungsprozess mit einer Zahlungsmethode Ihrer Wahl

5. Jetzt heißt es zurücklehnen und dem 22.12. entgegenfiebern

Wie Sie sehen, ist die Teilnahme aus Deutschland kinderleicht. Und wer weiß, vielleicht sind Sie bald der erste El Gordo Gewinner aus dem Emsland?