HNV-Tarife steigen moderat

Der Aufsichtsrat der Heilbronner·Hohenloher·Haller Nahverkehr GmbH (HNV) hat in seiner Sitzung am 01.10.2018 beschlossen, den HNV-Tarif an die gegebene Preisentwicklung moderat anzupassen.

Eine Preisanpassung ist notwendig, weil die Energiekosten und die Personalkosten tendenziell wieder deutlich ansteigen. Hieraus ergibt sich ein Anpassungsbedarf von 2,84 %.

Die Anpassung tritt zum 1. Januar 2019 in Kraft. Konkret bedeutet dies, dass im Barzahler-Segment die Einzelfahrscheine für Erwachsene je nach Entfernung zwischen 10 Cent und 20 Cent erhöht werden. Die Tageskarte Solo wird um 10 Cent sowie die Tageskarte Plus um 20 Cent erhöht.

Im Erwachsenenbereich werden die Monatskarten zwischen 2 € und 4,50 € erhöht. Die persönlichen Jahreskarten/Abo-Tickets werden zwischen 1 € und 2 € sowie die Seniorentickets bzw. die Sahne-Tickets zwischen 1 € und 2 € erhöht. Die Schülerzeitkarten werden um maximal 1,50 € erhöht.

Für Studierende an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn (DHBW HN) besteht nun die Möglichkeit ein Drei-Monats-Ticket für 95 Euro zu lösen. Dabei können vier Starttermine gewählt werden: 1. Januar, 1. März, 1. Juni und 1. September eines Jahres.