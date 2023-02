Hochbetten – Viel Funktion auf wenig Raum

Für viele Kinder sind Hochbetten faszinierend. Sie bieten nicht nur einen bequemen Platz zum Ausruhen und Schlafen, sondern sind auch zum Spielen geradezu prädestiniert. Dabei nimmt das Hochbett kaum Platz im Kinderzimmer ein. Ganz im Gegenteil: Sogar in Räumen, die eher klein gehalten sind, machen Hochbetten durchaus Sinn. Inzwischen gibt es viele verschiedene Stock-, Hoch- und Etagenbetten im Handel zu kaufen. Dabei sollte das Hochbett nicht nur unterschiedliche Funktionen erfüllen, sondern vor allem dem Kind gefallen.

Welche Vorteile bieten Hochbetten?

Dürfen Kinder ihr Bett selbst aussuchen, zieht es sie scheinbar magisch zu den Hochbetten. Diese Bettvariante hat den handelsüblichen Betten schließlich einen entscheidenden Vorteil voraus: Sie bieten nicht nur Platz zum Schlafen, sondern lassen sich mit Vorhängen, Rutschen, Klettergerüsten und Seilen erweitern. Zudem kann das Hochbett praktisch mitwachsen und das Kind über viele Jahre hinweg begleiten.

Doch nicht nur der Familiennachwuchs ist in der Regel von Hochbetten begeistert. Auch Eltern sehen viele vorteilhafte Aspekte, die diese Bettvariante zu bieten hat. Hochbetten ermöglichen in jedem Fall eine effektive Raumnutzung. Die Stellfläche des Bettes wirkt im ersten Augenblick zwar enorm, doch der Schein trügt. Das Hochbett ist nicht wesentlich länger oder breiter als ein normales Bett. Lediglich die Höhe ist etwas umfangreicher gehalten. Das bietet die Möglichkeit, kleinere Räume sinnvoller zu nutzen.

Während das Kind im Hochbett schlafen kann, ist es denkbar, unter dem Bett eine Spiel- oder Kuschelhöhle einzurichten. Auch Schränke, Buchregale und Puppenhäuser finden hier Platz. Später kann der Bereich für einen Schreibtisch mitsamt Sitzplatz herhalten. Der Abstand zwischen und Boden sowie Liegefläche für das eigentliche Bett kann somit vollkommen ausgeschöpft werden.

Zudem lassen sich Spielzonen errichten, die sich mit Vorhängen vom restlichen Zimmer abteilen lassen. Gleichzeitig können spezielle Designvorhänge die Fantasie von Kindern schüren. Somit gelingt es, einen idealen Bereich für Rennfahrer, Piraten, Prinzessinnen oder Astronauten herzurichten, die Kindern im Spielalltag unterstützen.

Ebenso ist es erdenklich, im unteren Bereich ein zweites Bett für Geschwister oder Gäste zu arrangieren. Auch ein oder zwei Sofaelemente lassen sich praktisch unterbringen, die für Jugendliche oder junge Erwachsene durchaus attraktiv sind. Mit einem Hochbett im Kinderzimmer lassen sich folglich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen – vor allem dann, wenn der Raum selbst kleiner geschnitten und deshalb mehr Einrichtungsgeschick gefordert ist.

Hochbetten bieten somit nicht nur einen gelungenen Schlafplatz für Kinder, sondern offerieren ebenso

Spielzonen

Integration eines zweiten Bettes oder eines zusätzlichen Sitzplatzes

Arbeitsplatz für Schule und Uni

Raum für Kleiderschrank, Schrankelemente oder Regale

Rückzugsort für Kinder, die ihre Ruhe benötigen

Welche Funktionen können Hochbetten erfüllen?

Hochbetten für Kinder und Jugendliche nehmen in der Regel kaum Platz im Raum ein und bieten sogar noch zusätzliche Spielfläche, da mehr Fußboden zur Verfügung steht. Zu diesem Zweck sind besonders Bettmodelle geeignet, dessen Schlaffläche höher angesetzt ist. Hierfür kommt ein Bett mit speziellen Gestellen zum Einsatz. Es entstehen höhlenartige Bereiche, die zusätzlich zum Spielen, Basteln, Lernen oder als Rückzugsort dienen können. Gleichwohl lassen sich die Betten weiterhin mit Tunneln, Rutschen, Kletterseilen und vielen weiteren Gadgets erweitern. Aus dem Bett entsteht demzufolge unversehens eine Spielanlage, die keine Wünsche offen lässt.

Da Kinderwünsche jedoch unterschiedlich ausfallen können, gibt es Kinderhochbetten in verschiedenen Höhen und Größen zu kaufen. Somit lässt sich das Hochbett dem Alter sowie den individuellen und motorischen Fähigkeiten des Kindes anpassen. Auch bei tiefen Deckenhöhen sind einige Hochbetten geeignet, die in niedriger oder mittlerer Höhe ausgerichtet sind.

Für Kinder selbst ist der Aufbau der Hochbetten nur bedingt interessant. Wesentlicher neugieriger sind Kinder, wenn es um die Wahl des Themenbettes geht. Tollkühne Ritter, tapfere Helden und wagemutige Artisten wünschen sich eine Welt, in die sie vollkommen eintauchen und verschiedene Abenteuer erleben können. Mit einem Hochbett lassen sich durchaus zahlreiche Wünsche erfüllen. Hochbetten bieten die Prämisse, unterschiedliche Themenbereiche abzudecken und somit die kindliche Fantasie in vollem Umfang zu befriedigen.

Dazu ist es nötig, das passende Bettmodell zu involvieren und verschiedene Gadgets einzubeziehen. Mit

Schaukeltellern

Kletterwänden

Hängestühlen

Rutschen

dekorativen Elementen

Themenbrettern

Sitzsäcken

und weiterem Zubehör gelingt es stückweise, das Hochbett zu einem Abenteuerspielplatz umzufunktionieren. Das Kind kann das Hochbett somit zum Schlafen, Ausruhen, aber auch als faszinierenden Platz für freie Spielentfaltung nutzen. Hochbetten unterstützen demnach die geistige, soziale als auch motorische Entwicklung jeden Kindes und sind daher besonders wertvolle für den Nachwuchs.

Ab wann sind Hochbetten für Kinder geeignet?

Es gibt viele verschiedene Hochbetten für Kinder. Einige lassen sich vom normalen Bett in Hochbetten umfunktionieren, andere sind direkt als Stockbett zu verwenden. Wann Kinder für diese Art von Betten bereit sind, ist individuell zu entscheiden. Babys und Kleinkinder schlafen am besten in Gitterbetten. Später sind kleine Kinderbetten ratsam, die mit dem Kind mitwachsen können. Ab dem Grundschulalter gelten Hochbetten schließlich als sinnvoll und bieten eine ideale Möglichkeit, um Kinderzimmer zu bereichern.

Die ersten Hochbetten sind mit einer Höhe von ungefähr einem Meter erhältlich. Der Platz im unteren Bereich ist bei diesen Betten jedoch gering. Das ändert sich bereits ab Betten mit einer Höhe von 1,50 Meter. Vor allem Betten, die mit Baukastensystemen kommen und sich umbauen lassen, sind wahre Alleskönner. Diese Hochbetten wachsen praktisch mit den Kindern mit und lassen sich bei Bedarf immer wieder erweitern. Somit sparen Eltern längerfristig betrachtet wertvolles Geld, während Kinder nicht von ihrem geliebten Bett Abschied nehmen müssen.

Tipp: Zwischen Bettmatratze und Raumdecke ist es sinnvoll, immer einen Mindestraum von ungefähr einen Meter zu lassen. Somit kann das Kind ganz einfach seinen Schlafplatz aufsuchen und im Bett entspannt sitzen, um zu spielen oder zu lesen.

Worauf ist beim Kauf des Hochbetts zu achten?

Auch wenn Kinder ein Hochbett noch so schön und geeignet finden, sollten Eltern vor dem Kauf auf spezielle Sicherheitsmerkmale achten. Ein hochwertiges und geeignetes Bett verfügt mindestens über ein GS-Prüfzeichen, das nach deutschem Recht ein Gütesiegel für „geprüfte Sicherheit“ darstellt. Dieses Siegel ist auf der ganzen Welt anerkannt und bildet oftmals eine wichtige Entscheidungshilfe für Verbraucher.

Zudem sollte das Bett einen guten Eindruck machen, keine scharfen Kanten aufweisen und einen soliden Stand bieten. Das Geländer im Bettbereich sollte außerdem über eine Mindesthöhe von 16 Zentimetern über der Matratze verfügen. Dabei gilt der Grundsatz: Je kleiner der Nachwuchs, desto höher sollte die Brüstung ausfallen.

Damit das Hochbett in allen Bereichen sicher für das Kind ist, sollte es nach dem Aufbau fest an einer Zimmerwand arretiert werden. Die Leiter muss zudem für das Kind leicht zu bewältigen sein. Daher ist der Stufenabstand genau von Eltern und Kind zu kontrollieren.

Kleiner Tipp: Damit sich das Kind im Dunkeln ideal im Bett zurechtfinden kann, ist es sinnreich, eine Lampe am Kopfbereich oder Fußende zu integrieren. Somit kann das Kind nachts das Bett verlassen und sicher die Leiter bewältigen.

Mit gemütlicher Bettwäsche, Kissen und den liebsten Stofftieren ausgestattet, ist das Hochbett nun bereit für kleine und größere Kinder, die viele aufregende Abenteuer in ihrem Kinderzimmer erleben können.