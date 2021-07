Holen Sie das Beste aus Ihren nächsten Casino-Boni heraus

Casinos sind ein großartiger Ort, um sich zu amüsieren und Spaß zu haben. Sie können Ihre Sorgen beiseite legen, einige Spiele spielen, die Sie lieben, und dabei sogar Geld verdienen! Wenn Sie in einem Online-Casino spielen, ist eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun sollten, die Boni oder Werbeaktionen zu nutzen, die sie anbieten. In diesem Beitrag besprechen wir, was Casinobonusse sind, wie sie funktionieren und wie man sie am besten für maximalen Gewinn nutzt.

1. Überprüfen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Casinos

Casinos belohnen ihre Kunden gerne mit einer Art Bonus oder Werbeaktion, also stellen Sie sicher, dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen überprüfen, bevor Sie sich anmelden, wenn Sie eine Chance auf einen erhalten möchten. Sie müssen in der Regel bestimmte Anforderungen erfüllen, um sich für das Angebot zu qualifizieren (z. B. Wetteinsatz, Mindesteinzahlungsbetrag, Mindestanzahl an Wetten), also lesen Sie unbedingt das Kleingedruckte.

Das Casino bietet möglicherweise einen bestimmten Prozentsatz zurück (z. B. 100% Matchbonus bis zu 200 $). Wenn Sie 100 US-Dollar einzahlen und diese Aktion erhalten, erhalten Sie zusätzlich 100 US-Dollar kostenlos! Das ist das Doppelte, was Sie für die Einzahlung gekostet haben, und es ist sicherlich eine Überlegung wert.

Einige Casinos geben Ihnen einen bestimmten Prozentsatz Ihrer Verluste zurück (z. B. 50% Rabatt auf verlorenes Geld). Dies basiert oft auf den Wettanforderungen – zum Beispiel, wenn sie 100% bis zu 200 $ anbieten, aber eine Mindesteinzahlung von 500 $ erfordern, bedeutet dies, dass Sie Bonusgeld im Wert von 200 $ erhalten.

Alle Boni haben ein Auszahlungslimit, was bedeutet, dass Sie nicht den vollen Betrag auszahlen können (es sei denn, er ist nach Ihren Wettanforderungen verfügbar). Wenn sie zum Beispiel 50% auf Verluste bis zu 500 $ zurückgeben und Wetten mit bestimmten Quoten erfordern, um sich für diese Aktion zu qualifizieren, gibt es ein Limit von 250 $ für den Auszahlungsbetrag.

Einige Casinos bieten einen Bonus ohne Einzahlung an, was bedeutet, dass sie den Spielern Geld verschenken, ohne dass sie überhaupt etwas einzahlen müssen (z. B. bis zu 2000 $). Diese Boni haben jedoch normalerweise ein Ablaufdatum und einige haben auch andere Anforderungen – zum Beispiel sind sie möglicherweise nur für Spieler verfügbar, die eine bestimmte Zeit lang nicht in diesem Casino gespielt haben.

2. Finden Sie heraus, welche Spiele Sie mit Ihrem Bonus spielen dürfen

Einige Spiele zählen nicht zu Ihren Wettanforderungen (z. B. Spielautomaten). Andere zählen bis zum Fünffachen dessen, was du normalerweise zum Spielen benötigst.

Es gibt keine Einheitsgröße, wenn es um Casinobonusse geht. Jeder Bonus kann unterschiedliche Auszahlungslimits und andere Einschränkungen haben, die hier nicht behandelt werden.

3. Lesen Sie die Wettbedingungen durch, bevor Sie mit dem Spielen beginnen

Die Wettanforderungen variieren oft von Spiel zu Spiel - zum Beispiel müssen Sie Ihren Bonus möglicherweise 20 Mal an Spielautomaten durchspielen, aber nur dreimal bei Video Poker.

Bonusbeschränkungen können nicht durchgesetzt werden, bis der Spieler eine bestimmte Wettanforderungsstufe (z. B. 25x) erfüllt hat, bevor er Geld abhebt, und/oder sie ist nur durchsetzbar, wenn der Spieler ein bestimmtes VIP-Level hat.

4. Stellen Sie sicher, dass Ihre Einzahlung für einen Bonus berechtigt ist, bevor Sie ihn tätigen

Stellen Sie sicher, dass Sie genug einzahlen, um die Mindesteinzahlung für einen Bonus zu erreichen, bevor Sie Ihren ersten machen, damit Sie diesen nicht verpassen.

Das Unternehmen bietet viele verschiedene Arten von Boni an, daher ist es wichtig, jeden einzelnen sorgfältig durchzulesen, da er sehr unterschiedliche Anforderungen haben kann. Einige sind beispielsweise nur durchsetzbar, wenn Sie ein bestimmtes VIP-Level haben, während andere von Anfang an verfügbar sind.

5. Beachten Sie alle anderen Beschränkungen für Boni, einschließlich zeitlicher und geografischer Beschränkungen

Einige Länder können bestimmte Boni möglicherweise nicht erhalten, während andere möglicherweise nur ein bestimmtes Zeitlimit haben, in dem sie sie verwenden können. Es ist wichtig sicherzustellen, dass es keine geografischen Beschränkungen für die Art des gewünschten Bonus gibt, bevor Sie Ihre Einzahlung tätigen und das Angebot annehmen.

Darüber hinaus erfordern einige Werbeaktionen, dass Sie mehrere Anforderungen erfüllen oder mehr Geld im Casino ausgeben, bevor Sie den Bonus abheben können.

6. Denken Sie daran, dass Casinos im Geschäft sind, um Geld zu verdienen – sie werden alles tun, um mehr von Ihrem Geld zu bekommen, als Sie von ihnen nehmen!

Zu guter Letzt, denken Sie daran, Casinos verdienen Geld und sie wollen mehr von Ihnen bekommen, als Sie von ihnen nehmen. Denken Sie daran, wenn Sie entscheiden, wie viel Casino-Bonus Sie akzeptieren und welche Spiele Sie spielen möchten.

Das Haus hat immer die Nase vorn, und wenn Sie nicht wirklich Glück haben, stecken Sie im gleichen Kreislauf des Verlierens und Zurückgewinnens fest. Während es durchaus möglich ist, den Jackpot zu knacken, ist es viel wahrscheinlicher, dass Sie im Lotto gewinnen.

Fazit

Casino-Boni sind eine großartige Möglichkeit, mehr aus Ihrem Spielerlebnis herauszuholen. Sie können mehr Punkte oder kostenloses Geld verdienen, aber nur, wenn Sie die Regeln kennen und das Beste daraus machen!

Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie einen Casino-Bonus akzeptieren!