HVG neuer Partner für Erdgasinfrastruktur der AUDI AG

× Erweitern Heilbronner Versorgungs GmbH Von links: Frank Schupp (HVG-Geschäftsführer), Dr. Carina Kögler (Audi AG), Rainer Walter (Audi AG), Werner Weindl (HVG), Jürgen Peiler (HVG-Leiter Technik) und Jochen Haushammer (Audi AG) freuen sich auf die Zusammenarbeit im Rahmen der Erdgasversorgung auf dem Werksgelände der AUDI AG in Neckarsulm.

Heilbronn/Neckarsulm. Die Heilbronner Versorgungs GmbH (HVG) betreibt ab dem 01.07.2018 die Erdgasinfrastruktur auf dem Werksgelände der AUDI AG in Neckarsulm.

Jochen Haushammer, der für Erdgas verantwortliche Ingenieur auf dem Werksgelände der AUDI AG in Neckarsulm, ist überzeugt, „mit der HVG einen kompetenten Partner gefunden zu haben. Eine sichere, effiziente, wirtschaftliche und umweltverträgliche Erdgasversorgung mit kurzen Wegen und schnellen Reaktionszeiten sind entscheidend für uns.“ Die Zusammenarbeit zwischen der HVG und der AUDI AG ist eine Koalition in der zunehmenden Komplexität der Energiewirtschaft.

Die Erdgasinfrastruktur am Audi-Standort Neckarsulm besteht aus einer Übergabestation, in der das Erdgas von einem Versorgungsdruck von 67,5 bar auf 1,5 bar reduziert wird, und einem nachgelagerten Rohrleitungsnetz mit einer Länge von etwa 5 Kilometer mit dem das Erdgas den Thermoprozessanlagen in der Fertigung zugeführt wird.

Zu den Aufgabenbestandteilen der technischen Betriebsführung zählen der Betrieb und die Instandhaltung der technischen Anlagen und Rohrleitungen der Erdgasversorgung inklusive der Übernahme der Rufbereitschaft.

Die HVG ist ein Unternehmen mit langer Tradition. Die Keimzelle des Unternehmens ist die Erdgasversorgung – und dies seit 1852. „Als künftiger Partner profitiert die AUDI AG von unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Erdgasversorgung, die wir tagtäglich in unserem eigenen Konzessionsgebiet und auch als Dienstleister in mehr als 40 Städten und Gemeinden unter Beweis stellen“, verspricht HVG-Geschäftsführer Frank Schupp.

Derzeit ist die HVG ebenfalls dabei, das Technische Sicherheitsmanagement im Unternehmen einzuführen und wird sich in absehbarer Zeit durch die unabhängigen Auditoren des DVGW überprüfen lassen. Zudem hat die HVG kürzlich die Zertifizierung für ein Informations-Sicherheits-Managementsystem (ISMS) gemäß ISO 27001 erfolgreich bestanden.