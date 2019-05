IHK verleiht Forschungstransferpreis 2019

× Erweitern Thomas Frank / Fotostudio M42 Die Preisträger des IHK-Forschungstransferpreises in Gold mit Moderator Vince Ebert (links), IHK-Präsident Prof. Dr. Dr. h.c. Harald Unkelbach (zweiter von links) und IHK-Vizepräsidentin Kirsten Hirschmann.

Am 13. Mai verlieh die IHK Heilbronn-Franken zum achten Mal den IHK-Forschungstransferpreis. Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung wurden drei herausragende Kooperationsprojekte mit insgesamt 20.000 Euro ausgezeichnet.

Der mit 10.000 Euro dotierte IHK-Forschungstransferpreis in Gold ging an Dr.-Ing. Dragan Dinulovic von der Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG, Waldenburg und Dr.-Ing. Marc Wurz, Institut für Mikroproduktionstechnik (IMPT) der Leibniz Universität Hannover. Mit dem Projekt „WLM – Fertigung von magnetischen Komponenten mit Halbleitertechnik“ haben sie eine Fertigungstechnologie zur Herstellung magnetischer Komponenten wie Spulen und Transformatoren in Halbleitertechnik entwickelt. In dem eingereichten Projekt wurde eine dünnfilmtechnische Prozessfolge für die Fertigung von miniaturisierten induktiven Bauelementen entwickelt und in die Serienfertigung transformiert. Damit sind Komponenten in einer Größe von 1,8 x 0,8 mm und kleiner in hohen Stückzahlen und einem kostengünstigen Fertigungsverfahren möglich.

Der mit 5.000 Euro dotierte IHK-Forschungstransferpreis in Silber wurde vergeben an: Elisabeth Warsitz, Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG, Bad Rappenau, Prof. Dr.-Ing. Edgar Dörsam, Institut für Druckmaschinen und Druckverfahren, Prof. Dr-Ing. Klaus Hofmann, Fachbereich Integrierte Elektronische Systeme der Technische Universität Darmstadt, Willi Zinnecker, J.M. Voith SE & Co. KG, Crailsheim und Prof. Dr.-Ing. Jürgen Ulm, Institut für schnelle mechatronische Systeme (ISM) des Campus Künzelsau (RWH) der Hochschule Heilbronn für Ihr Projekt „WAtreA - Sensorlose Bewegungsdetektion bei Elektroantrieben“.

»Mit dem IHK-Forschungstransferpreis möchten wir den Unternehmen Mut machen und zeigen, dass es sich lohnt mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu kooperieren und gemeinsam Neues zu entwickeln. Durch das Zusammenwirken von theoretischem Know-how und praktischer Erfahrung entstehen so wertvolle Innovationen, die den Unternehmen wichtige Marktchancen ermöglichen«, so Prof. Dr. Dr. h.c. Harald Unkelbach.

Vince Ebert, Wissenschaftskabarettist und Moderator der ARD-Sendung »Wissen vor acht« moderierte den Abend. Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Johann Löhn, Präsident a. D. der Steinbeis Hochschule Berlin stimmte die Gäste mit einem Festvortrag zum Thema »Die Bedeutung von Innovation und Technologietransfer für den Mittelstand« ein. Die »Popcakes« der Popakademie Baden-Württemberg sorgten für eine festliche musikalische Umrahmung.

Forschungstransferpreis 2019

Der IHK-Forschungstransferpreis zeichnet jedes Jahr drei besonders herausragende Projekte einer gemeinsamen Projektentwicklung zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus. Sowohl Forschungseinrichtungen als auch Betriebe können eine Bewerbung einreichen. Voraussetzung ist, dass einer der beiden Kooperationspartner aus der Region kommt und der Abschluss der Arbeit nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Bewertet werden jeweils die innovatorische Leistung, der Wissenstransfer, die Anwendungsmöglichkeit und das wirtschaftliche Erfolgspotenzial des eingereichten Projektes.