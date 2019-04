Im Einsatz für alte Pflanzen und junges Gemüse

× Erweitern AWO Möhrenaktion

Die AWO (Arbeiterwohlfahrt) wurde 1919 gegründet und zählt mit ihren 100 Jahren zu den großen Wohlfahrtsverbänden in Deutschland. In ihren sozialen Einrichtungen ist sie auch attraktive Arbeitgeberin und Ausbilderin – mit über 220.000 hauptamtlichen Mitarbeitern. Auch in Württemberg ist sie auf fastallen Feldern der sozialen Arbeit präsent von der Kindertagesstätte bis hin zum Pflegeheim. Mit der Jubiläumsaktion »Wir pflanzen und pflegen« unterstützt die AWO die (private) Verbreitung alten Saatgutes – von der Sonnenblume bis hin zu bunten Möhren.

In Rems-Murr sind das AWO Pflegeheim an den Weinbergen, Remshalden, und das AWO Pflegeheim Winterbach mit dieser Aktion aktiv bei der Remstal Gartenschau dabei.

MORITZ unterstützt die Aktion und verlost 30 der Möhren-Samentütchen: »Heute gibt es Möhren mittlerweile wieder in vielen Farben von fast Schwarz über Dunkelrot bis Hellgelb.« Möhren sind reich an Carotin und Vitamin A, das tatsächlichgut für die Netzhaut im Auge ist. Die AWO-Samenaktionstüte liefert Samen für vier verschiedene alte Möhrensorten. Vonder Ernte haben dann alle etwas: Zum Kochen werden ausschließlich die Wurzeln der Pflanze verwendet, über die Blätter freuen sich auch viele Haustiere!

Alles Infos zur Pflanzaktion finden Sie unter: www.awo-wuerttemberg.de / #awo100