Im LAGO geht jetzt auch für Online-Shopper die Post ab

× Erweitern Bild: www.schindlerparent.de / LAGO Neuer Service für alle Kunden des Konstanzer LAGO Shopping-Centers: Paketabholung und -retoure fast rund um die Uhr!

Wo Online- auf Offline-Shopping trifft: Mit pakadoo können private Pakete seit Juni auch im Konstanzer Shopping-Center LAGO empfangen werden. Dort wurde der erste öffentliche pakadoo Paketschrank erfolgreich in Betrieb genommen. Unabhängig vom Paketdienst können registrierte pakadoo-Nutzer aus Konstanz und Umgebung sich ihre privaten Pakete jetzt in LAGO schicken lassen und sie dort täglich von 7 Uhr bis 1.30 Uhr abholen. Private und geschäftliche Lieferungen werden so an einem zentralen Ort gebündelt. Davon profitieren neben den Empfängern auch die Paketdienste, der Verkehr und die Umwelt. Und nicht zuletzt die Einzelhändler im Einkaufscenter, die zum einen neue Kunden gewinnen und zum anderen den Paketschrank auch als Click&Collect-Point nutzen können.

Unterschiedliche Angebote und zahlreiche Dienstleistungen unter einem Dach: Für Kunden bieten Einkaufszentren einen großen Mehrwert, können sie dort über kurze Wege meist viele Besorgungen erledigen. Das haben Shopping-Center im Grunde mit dem Internet gemeinsam. Jedoch wird der Kauf im Netz immer häufiger eher umständlich als komfortabel, betrachtet man das Problem der Zustellung. Vor allem für Arbeitnehmer ist es schier unmöglich, ihre Lieferungen selbst entgegenzunehmen. pakadoo hat hierfür eine Lösung parat: Der digitale Zustellservice ermöglicht den einfachen und professionellen Empfang sowie die Retourenabgabe privater Pakete im Büro – dank spezieller Paketschränke prinzipiell auch rund um die Uhr. Besonderer Vorteil bei pakadoo: Die Lösung ist offen konzipiert, das heißt sie funktioniert unabhängig von bestimmten Paketdienstleistern.

Mehr Flexibilität und weniger Stress für alle

Mit einem pakadoo Paketschrank wurde im Konstanzer Shopping-Center LAGO der Anwenderkreis nun erweitert. Dort ist seit Juni die erste öffentliche Paketstation im Betrieb und das LAGO damit Trendsetter in der Branche. Nutzer des Services können sich ihre online gekaufte Ware in das Shopping-Center schicken lassen, wo sie in eines der Fächer bis zur Abholung eingelagert werden. Das erfährt der Empfänger automatisch per E-Mail-Benachrichtigungen oder Push-Nachricht via pakadoo App. Nach Eingabe einer persönlichen TAN lassen sich die Privatpakete täglich von 7 Uhr bis 1.30 Uhr abholen und Rücksendungen abwickeln. Kunden des Shopping-Centers können so ganz bequem Einkaufsbummel und Paketabholung verbinden.

Premiere mit positivem Effekt für Paketdienste und stationären Einzelhandel

Für Peter Hermann, Center-Manager des LAGO Shopping-Centers, ist die Kooperation mit pakadoo ein wichtiger

Schritt für den Ausbau des Kundenservices, der sich ebenfalls positiv auf den stationären Einzelhandel auswirkt. „Mit einer strikten Abgrenzung kommen wir auf Dauer nicht weit. Aus der Verschmelzung des Offline- und Online-Handels ergibt sich ein Synergieeffekt – sowohl für uns als Shopping-Center, wie auch für den stationären Einzelhandel. Denn jeder Internetshopper kann beim Abholen seiner Pakete als potenzieller Kunde für den stationären Handel angesprochen und so gewonnen werden. Unsere Kunden sind begeistert und auch von unseren Kooperationspartnern haben wir durchweg positives Feedback für diesen Service erhalten.“ Für pakadoo Geschäftsbereichsleiter Markus Ziegler ist das Pilotprojekt ebenso geglückte Premiere, wie Bestätigung seiner Zukunftsvision für die Paketlogistik: „Wir sind mehr als zufrieden mit dem Verlauf. Die stetig steigenden Nutzerzahlenzeigen, wie groß der Bedarf ist und dass komfortable, offene Lösungsansätze wie diese gerne angenommen und dringend gebraucht werden.“

Die Paketdienst-unabhängige sowie öffentliche Lösung für den Paketempfang ist bislang einmalig in Deutschland und steht angemeldeten pakadoo-Nutzern ab sofort zur Verfügung. Informationen zur Registrierung und zu pakadoo finden Interessierte unter www.pakadoo.de/lago.