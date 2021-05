Immobilieninvestment mal anders: Real Estate Investment Trusts als ETFs

Ein schlaues Investment tätigen, das bedeute sein Geld für sich arbeiten lassen. Passive Gewinne generieren – wer möchte das nicht? Es gibt tausende von verschiedenen Investitionsmöglichkeiten. Aktuelle Börsennews sprechen mehr denn je über die neusten Trends, Investitionen in Kryptowährungen von Bitcoin bis Ethereum, und deren Nachhaltigkeit als langfristige Investitionen. Doch auch klassische Investitionen in „altmodische“ Portfolios oder Direktinvestitionen in Indexfonds wie den DAX, sind Thema gängiger Investmentgespräche. Aber haben Sie auch schon von einer Investition in REITs als ETFs gehört?

Real Estate Investment Exchange Traded Funds, kurz REIT-ETFs beschäftigen sich mit Real Estate, also Immobilien. Immobilien sind schon immer eine sehr beliebte Geldanlage und wachsen aktuell wieder stark an Beliebtheit im Bereich der langfristigen Investitionsoptionen. Und genau darum geht es bei Real Estate Investment Trust ETFs: Gewinn generieren durch eine Investition in Immobilienfonds.

Eine Immobilie gilt schon immer als sichere und rentable Geldanlage. Mietpreise steigen aktuelle wieder stetig, und das Investment in Immobilien macht es möglich hieraus Gewinne zu realisieren. Die Anzahl an Immobilien ist weltweit, und vor allem in Ballungsgebieten, begrenzt. Das steigert den Wert einer guten Immobilie und kann langfristig zu hohen Renditen für Investoren führen. In Baden-Württemberg beispielsweise lag der Preis einer Wohnung im Jahr 2016 noch bei ca. 2300 Euro pro Quadratmeter. Im Jahr 2018 bereits bei 2850 Euro. Ein immer weiter steigender Trend, bei dem es sich lohnen kann als Investor tätig zu werden.

Sicher denken Sie nun: Das klingt ja alles gut, aber wie soll ich investieren, wenn ich nicht die finanziellen Mittel habe eine Immobilie direkt zu erwerben? Direkte Investitionen in Immobilien können auf jeden Fall sehr lukrativ sein, stellen aber für viele Menschen eine größere finanzielle und organisatorische Herausforderung dar. Viel einfacher ist die Investition in Aktien. Durch Immobilienfonds können Sie flexibel Aktien kaufen und verkaufen, während Sie an steigenden Immobilienwerten partizipieren. Sogenannte REIT ETFs sind hier ein beliebter Trend.

Was sind REIT-ETFs?

Ein Real Estate Investment Trust (REIT) bezeichnet ein Unternehmen, das Immobilien besitzt, verwaltet und veräußert. In einem solchen Real Estate Investment Trust bündelt sich das Kapital vieler Anleger und kann so zu hohen Dividenden für die einzelnen Investoren führen. Das Ziel ist es, aus Mieteinnahmen und Wertsteigerungen, Gewinne zu erzielen. Der Aktionär besitzt, einen seiner Investitionsfreudigkeit entsprechenden Anteil an Immobilien, ohne selbst ein Haus kaufen zu müssen. Er kann also an den Gewinnen des Immobilienmarktes partizipieren, und seinen Anteil, bei voraussehbaren Kursveränderungen sehr einfach wieder veräußern.

Vor allem für Einsteiger, aber auch für Erfahrene Investoren, ist ein REIT ETF eine gute Investitionsmöglichkeit, um in den Immobilienmarkt einzusteigen. Mit diesen kann man günstig in ein diversifiziertes Portfolio investieren, ohne dafür einen professionellen Fondsmanager beauftragen zu müssen.

Exchange Traded Funds (EFTs) bedeutet übersetzt: börsengehandelte Fonds. EFTs sind sehr beliebt und vor allem für Börsenneulinge gut als Einstieg in den Aktienmarkt geeignet.

Ein EFT verfolgt in der Regel ein spezifisches Anlageziel und bildet, mittels eines Computeralgorithmus, einen Börsenindex nach. Das Ziel ist es, die Performance des nachgebildeten Index zu erreichen. Hierfür kaufen ETFs, Anlagen im gleichen Verhältnis, wie im vorgegebenen Index. Steigt der nachgebildete Aktienindex, steigt auch der Wert des ETFs. Durch eine hohe Risikostreuung innerhalb des Indexes, sinkt, im Vergleich zu direkten Aktieninvestments, das Risiko des Verlusts. Da beim ETF keine klassischen Managementgebühren anfallen, sind laufende Kosten der Investition ebenfalls geringer.

Zusammenfassend kann man sagen, dass ETFs einen vergleichsweise hohen Gewinn bei relativ geringem Risiko versprechen.

Neben den generell positiven Aspekten einer Investition in ETFs, vereinfacht die Investition in ein REIT ETF die Komplexität des Immobilienmarktes. Statt langer Recherchearbeit und aufwändiger Portfolioentwicklung, kann man einfach in die breit gestreuten REIT ETFs investieren. Ein REIT ETF verbindet die Vorteile eines indexorientierten Investmentfonds mit den immer weiter steigenden Gewinnchancen des Immobilienmarktes.

Niedrige Kosten und die Chance auf hohe Gewinne machen REIT ETFs zu einer attraktiven Anlageoption. Aber auch hier gibt es eine große Auswahl an Investitionsmöglichkeiten, und einige wichtige Dinge zu beachten. Informieren Sie sich im besten Falle selbst über Prognosen, Analysen und vielversprechende REIT ETFs für das Jahr 2021. Vergleichen Sie EFT Broker und Börsen, erkundigen Sie sich zu Konditionen von Depots bei Banken, kalkulieren Sie Tradingkosten und machen Sie sich über steuerliche Aspekte schlau.