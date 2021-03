In diesem Winter kehrt der Christmas Garden Stuttgart in die Wilhelma zurück

Auch wenn der Frühling gerade Einzug hält, gibt es großartige Neuigkeiten für den kommenden Winter zu verkünden: Der Christmas Garden Stuttgart kehrt nach der letztjährigen Pandemie-bedingten Zwangspause in die Wilhelma zurück! Dank neu konzipiertem Rundweg, unzähligen aufwendig illuminierten Installationen und Millionen von Lichtpunkten werden die Besucher*innen auf dem weitläufigen Freigelände einem der schönsten Zoos Deutschlands bereits zum dritten Mal in aller Ruhe die Vorfreude auf Weihnachten genießen können.

Vom 18. November 2021 bis zum 16. Januar 2022 lädt der Christmas Garden Stuttgart – durchgeführt von C2 Concerts - unter freiem Himmel täglich von 17 bis 22 Uhr zum Entdecken und Staunen ein (an den folgenden Tagen ist der Christmas Garden geschlossen: 24./31. Dezember 2021). Um allen Fans des einmaligen Event-Formats einen entspannten Besuch zu ermöglichen, wird die Laufzeit in der kommenden Saison um eine Woche verlängert. Der Vorverkauf beginnt in Kürze. Wer umgehend informiert werden möchte, wenn der Vorverkauf startet, abonniert am besten unter www.christmas-garden.de/stuttgart den Christmas Garden Stuttgart Newsletter.

Die Gesundheit der Besucher*innen und Mitarbeiter*innen steht für die Veranstaltenden des Christmas Garden Stuttgart an oberster Stelle. So wird bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein umfangreiches COVID-19-Hygienekonzept erarbeitet, das sicherstellt, dass die entsprechenden behördlich vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Dieses Hygienekonzept wird im Zeitraum bis zur Eröffnung im November kontinuierlich an die aktuellen Entwicklungen angepasst und über sämtliche offizielle Kanäle kommuniziert. ­

Karten gibt es auf www.christmas-garden.de, und allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie auf www.myticket.de und unter 01806 - 777 111