In Stuttgart-Sonnenberg wurde es finster

Die Straßenbeleuchtung in Stuttgart erregte zuletzt Aufsehen. Grund dafür waren nicht etwa die ungewöhnlichen Lampen, sondern deren Funktionsweise. Schließlich möchte die Stadt ihre Beleuchtung bis zum Jahr 2030 vollständig auf die LED-Technologie umstellen. Diese garantiert mehr Energieeffizienz und eine Eindämmung der Lichtverschmutzung. Doch bei der Umstellung passierte ein Fehler.

Treffsicherer Umweltschutz erstreckt sich nicht nur auf die Reduzierung des CO₂-Ausstoßes, sondern auch auf eine effizientere Nutzung von Energie bei gleichzeitiger Vermeidung von Lichtverschmutzung. Diese stellt eine große Belastung für Tier und Mensch dar, denn so gut wie alle Lebewesen benötigen Dunkelheit, um zur Ruhe zu kommen. LED-Leuchten reduzieren die Lichtverschmutzung, deswegen sollen sie auch in Stuttgart zukünftig verstärkt eingesetzt werden.

Das Umweltbewusstsein ist längst angekommen

Das beweist, dass der Umweltschutzgedanke tief in alle Gesellschaftsbereiche vorgedrungen ist. Noch vor 50 Jahren war das jedoch ganz anders. Im Jahr 1979 gingen in den USA 20 Millionen Menschen auf die Straße, um für einen stärkeren Schutz der Umwelt zu protestieren, woraufhin im Laufe der Jahre der sogenannte Tag der Erde entstand, der mittlerweile in fast allen Ländern der Welt anerkannt ist. Und auch in Deutschland wird er dazu genutzt, um drängende Umweltschutzthemen verstärkt zu präsentieren.

Viele Unternehmen schließen sich jedes Jahr diesem Aktionstag am 22. April an, um das Leben auf dem Planeten zu verbessern. Spezialisten wie die Umweltökonomin Prof. Claudia Kemfert tragen mit ihren Vorträgen dazu bei, Bewusstsein zu schaffen. Sie weist immer wieder darauf hin, dass Deutschland nicht zu den Klimavorreitern gehört. Die Lichtverschmutzung zählt dabei sicherlich zu den noch am wenigsten bekannten Themen, doch Initiativen, wie jene in Stuttgart, sollten dies rasch ändern.

Die neuen Leuchten erwiesen sich als problematisch

Doch das ist offenbar nicht so leicht umzusetzen, denn bei der Planung der neuen Straßenbeleuchtung kam es offenbar zu einem Fehler. Diesen bemerkten die Bewohner von Stuttgart Sonnenberg als Erste. Nach der Installation der neuen Leuchten, war es plötzlich so dunkel, dass sie selbst die Gehwege auf der anderen Straßenseite nicht mehr richtig erkennen konnten. Damit nicht genug, stellten die Einwohner erstaunt fest, dass sie vom Licht der Beleuchtung plötzlich geblendet wurden. Als wäre das noch nicht schlimm genug, zeigte sich, dass rund acht bis zehn Meter des Weges zwischen den Straßenleuchten schlecht ausgeleuchtet waren.

Die Gründe für diese seltsamen Phänomene waren jedoch schnell gefunden. Es zeigte sich, dass die neuen Laternenmasten kürzer sind als die alten. Daher hingen auch die Leuchten tiefer und konnten somit ihren Dienst nicht wie gewohnt verrichten. Zudem wurden sie auch noch teilweise von hochgewachsenen Bäumen verdeckt. Kein Wunder also, dass sich viele Bürger angesichts der plötzlichen Dunkelheit verunsichert zeigten. Daher richteten sie ein entsprechendes Schreiben an die Stadtverantwortlichen, die sich der Sache annahmen, um den Problemen auf den Grund zu gehen.

Die LED-Leuchten finanzieren sich von selbst

Die Ursache für die seltsamen Vorgänge war rasch gefunden. Zuletzt hatte man im Noltenweg zwischen Laustraße und Degerlocher Straße nicht nur die Leuchtmittel, sondern auch die Masten ausgetauscht. Dabei wurden die bestehenden Kunststoffmasten durch neue Stahlmasten ersetzt. Diesen Tausch nutzte man aus, um auch gleich die umweltfreundlicheren LED-Leuchten zum Einsatz zu bringen.

Das ist nicht weiter ungewöhnlich, schließlich fordert das Landesnaturschutzgesetz den Tausch der alten Natriumdampfleuchten auf die LED-Technologie. Dieser Umstellungsprozess soll in der ganzen Stadt bis spätestens 2030 abgeschlossen sein. Finanziert wird der Tausch aus dem Budget der Straßenbeleuchtung, sowie den eingesparten Energiekosten. Die neue LED-Beleuchtung spart Strom und finanziert sich so gewissermaßen selbst. Doch die Rechnung ging zumindest diesmal nicht ganz auf.

Höhere Masten sind die Lösung

Schuld daran war ein Fehler in der Simulation der Auswirkungen des Tausches. Die Berechnung ging offenbar von falschen Masthöhen aus, dementsprechend kam es zu den Problemen bei der Ausleuchtung der Gehwege. Doch das soll nun rasch gelöst werden. Jenes Unternehmen, das die Installation im Auftrag der Stadt Stuttgart durchgeführt hatte, wird die Laternenmasten ohne weitere Kosten gegen höhere Modelle austauschen. Dann werden die Gehwege wieder wie gewohnt ausgeleuchtet sein.

Diese Maßnahme soll nach Angaben der Verwaltung sicherstellen, dass die betroffenen Wege auch in Zukunft gleichmäßig und breitflächig beleuchtet werden. Damit geht die Umstellung der Straßenleuchten in Stuttgart Sonnenberg wie geplant weiter. Diese sieht vor, dass fast alle Leuchten auf LED umgestellt werden.