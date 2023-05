Individuell und einzigartig: Wie Sie mit einem Wunschkennzeichen Ihr Auto personalisieren

Wunschkennzeichen machen das Kraftfahrzeug individuell und einzigartig. Die selbst gewählten Kombinationen aus einem oder zwei Buchstaben und mehreren Zahlen personalisieren das Fahrzeug und machen es nicht nur für den Besitzer erkennbar. Die Wunschkennzeichen für Autos und Motorräder werden mittlerweile bei allen Zulassungsstellen und auch bei diversen Online-Diensten angeboten. Diese Dinge sollten bei der Bestellung der Kennzeichen beachtet werden.

Die Reservierungskosten für Kfz-Kennzeichen ist in Deutschland geregelt

Seit dem Jahr 1994 ist es möglich, dass Halter ihr Kraftfahrzeug mit einem individuell zusammengestellten Wunschkennzeichen ausstatten. Diesen Service bieten die Bürgerbüros und Zulassungsstellen der Städte und Landkreise gegen eine geringe Gebühr an. Die Reservierung und Bestellung der Kennzeichen sind auch über diverse Onlineanbieter im Internet möglich. Die Kosten für die Reservierung sind in Deutschland geregelt. So kostet das Reservieren der Kfz-Kennzeichen 10,20 Euro. Werden die Kennzeichen per Internet vorbestellt, fallen zusätzlich 2,60 Euro an. Die Kosten für die Reservierung können bei fast allen Anbietern online entrichtet werden. Fahrzeughalter, die ihr Wunschkennzeichen in Heilbronn reservieren möchten, können den Vorgang ebenfalls online angehen. Die Kfz-Kennzeichen bleiben in der Regel für 30 Tage reserviert und werden danach wieder freigegeben. In einigen Städten und Bundesländern können die reservierten Kennzeichen auch verlängert werden. Dafür werden allerdings zusätzliche Kosten fällig.

Die Verfügbarkeit der Kennzeichen kann online geprüft werden

Durch das Internet ist das Bestellen von Kfz-Kennzeichen mittlerweile ein Kinderspiel. Bei den meisten Online-Anbietern sind die Schilder für Autos und Motorräder sogar etwas günstiger. Die Bestellung erfolgt auf den Webseiten der Schildanbieter in einer speziellen Maske. Zuerst wird die jeweilige Stadt gewählt, wo das Fahrzeug zugelassen werden soll. Nach der Eingabe von ein oder zwei Buchstaben kann eine individuelle Zahlenkombination gewählt werden. Viele Halter verwenden die Initialen des Vor- und Zunamen sowie einen Teil des Geburtsdatums. Auch persönliche Glückszahlen sind sehr beliebt. Sind die Schilder in der gewünschten Kombination verfügbar, kann sofort die Bestellung erfolgen. Sobald die Schilder angekommen sind, werden Sie montiert und der Halter muss an der jeweiligen Zulassungsstelle vorstellig werden. Die Fahrt zur Zulassungsstelle ist ohne Plaketten genehmigt. Dieser Sonderfall ist gemäß § 10 Abs. 4 FZV erlaubt.

Bei der Kennzeichenbestellung sind nicht alle Kombination zulässig

Die Kombination aus Buchstaben und Zahlen ist auch bei Unternehmen sehr beliebt. Die Fahrzeugflotte der Firmen ist dadurch überall zu erkennen. Es trägt selbstverständlich auch zum Image der Firma bei. Wer sein Fahrzeug privat oder gewerblich zulässt, muss trotzdem einiges beachten. Nicht alle Kombinationen sind in Deutschland erlaubt. Buchstabenkombinationen in Anlehnung an die NS-Zeit wie SS, SA, HJ, HH oder AH werden nicht vergeben. Auch die Zahlen 18 und 88 sind aufgrund der Nähe zur rechten Szene bundesweit gesperrt. Des Weiteren haben die Länder selbst die Möglichkeit, verschiedene Kombinationen nicht zuzulassen. Auch Kombinationen wie SAU oder IS wurden bei Kfz-Zulassungen schon verweigert. Seit 2015 ist es in ganz Deutschland möglich, das Kennzeichen zu behalten, wenn das Fahrzeug nach dem Umzug umgemeldet wird.