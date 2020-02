Info-Abend für Schüler und Eltern in der Akademie für Kommunikation

Am Donnerstag, 12. März bietet die Akademie für Kommunikation (AfK) Informationen aus erster Hand. Interessierte Eltern und künftige Schüler können sich detailliert über die angebotenen Schularten informieren. Ein weiterer Informationsabend findet nochmals am 15. Juli 2020 18:00 Uhr statt. Für Schüler*innen mit dem Ziel Mittlerer Reife gibt es folgendes Angebot: Berufsfachschule mit den Profilen Wirtschaft (Zug Medien oder Soziales), Mode und Design sowie Farbe und Gestaltung.

Die gestaltenden Berufskollegs bieten mit einer abgeschlossenen, anerkannten Berufsausbildung sowie der Fachhochschulreife einen idealen Start in das Berufsleben. An der Akademie für Kommunikation in Heilbronn gibt es das dreijährige Berufskolleg für Mode und Design mit dem Profil Accessoire-Design / Mode­fotografie, sowie Grafik-Design mit dem Profil Experimentelles Grafik-Design / 3D.

Daneben werden zweijährige Berufskollegs angeboten. Dort besteht die Möglichkeit, das Berufskolleg Technische Dokumentation mit den Profilen Architektur und Film & Video und das kaufmännische Berufskolleg I und II mit den Profilen Sport, Soziales, Werbung und Eventmanagement zu besuchen. Beide Berufskollegs schließen mit einer zweijährigen Berufsausbildung und der Fachhochschulreife ab. Für Schüler*innen mit dem Ziel Abitur bietet die AfK zwei Alternativen: Das Technische Gymnasium (TG) mit dem Profil Gestaltungs- und Medientechnik und das Wirtschaftsgymnasium (WG) mit dem Profil Wirtschaft. Zu den Profilfächern bieten die Gymnasien Neigungszüge: Bildende Kunst, Sportpraxis oder Wirtschaftsrecht. Für Sprachbegabte besteht die Möglichkeit Chinesisch als 5. Abiturfach zu wählen.

Ab dem Schuljahr 2020 – 2021 bietet die Akademie für Kommunikation für Kinder, die das Abitur machen wollen, ein sechs­jähriges Berufliches Gymnasium ab Klasse 8 an. Dieses Angebot richtet sich an gute Realschüler mit der Versetzung in die 8. Klasse, und an G8 Schüler*innen mit Versetzung ebenfalls in die 8. Klasse. Der Vorteil für die Kinder sind eine sich neu formierende Klassengemeinschaft, durch die neigungsorientierte Profilierung des sechsjährigen Beruflichen Gymnasiums wird die Freude am

Lernen gesteigert und dadurch verbessert sich die Abschlussnote. Der Beginn der zweiten Fremdsprache erst ab Klasse 8 und der durchgehende Weg zum Abitur in sechs Jahren.

Infoabend Akademie für Kommunikation Do. 12. März, 18 Uhr, Frankfurter Str. 81-85, 74072 Heilbronn Fon: 07131-594930 www.akademie-bw.de/heilbronn