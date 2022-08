Insekten effektiv bekämpfen – so funktioniert es

So wichtig Insekten für die Natur auch sind – so störend empfinden wir sie, wenn sie dort auftauchen, wo wir sie nicht haben wollen. Wer nach Methoden zur Bekämpfung von Insekten sucht, wird schnell fündig. Doch ist jede Methode sinnvoll? Wie man Insekten effektiv bekämpfen kann und nicht zur Chemiekeule greifen muss, zeigt dieser Artikel.

Was tun gegen Insekten?

Bevor man zu einem Insektenschutzmittel greift, sollte abgeklärt werden, um welches Insekt es sich überhaupt handelt. Der Befall kann vielfältig sein, da es in Deutschland eine Vielzahl an Schädlingen gibt. Wie man feststellen kann, mit welchem Insekt man es zu tun hat, ist, sich die Schäden genau anzusehen. Ein Flohbiss sieht zum Beispiel anders aus als ein Mückenstich.

Ganz gleich, um welches Insekt es sich handelt – eine biologische Methode ist immer besser als die Chemiekeule. Es gibt durchaus auch ungefährliche Insektenschutzmittel. Diese sind gut zu Mensch und Natur und sorgen nur dafür, dass man die Insekten effektiv loswird. Doch auch wenn ein Insektenschutzmittel natürlich ist, sollte man es nicht wahllos einsetzen. Denn jeder Insektenbefall hat andere Anforderungen.

Welche Insekten bekämpft man?

Bei manchen Insekten kann der Mensch sehr froh sein, sie in seinem Garten oder sogar in der Wohnung zu haben. Andere hingegen sind eher unbeliebt und das nicht ohne Grund. Viele Insekten können Lebensmittel beschädigen oder dem Menschen selbst Schaden zufügen. Wieder andere Insekten sind einfach nur lästig, weshalb viele versuchen, ihnen den Garaus zu machen.

Die bekanntesten Insekten, für die es Insektenschutzmittel und Hausmittel gibt, sind Ameisen, Bettwanzen, Fliegen, Flöhe, Motten, Schaben, Wanzen und Wespen. Doch nicht für jedes Insekt ist dieselbe Methode angeraten. Immerhin ist jedes dieser Tiere sehr unterschiedlich.

Insektenbefall erkennen – so geht es

Jedes Insekt hinterlässt Spuren. Genau das ist schließlich auch der Grund, warum man Insekten loswerden möchte. Anhand dieser Spuren kann man feststellen, ob ein Insektenbefall vorliegt und um welches Insekt es sich behandelt.

Es ist ratsam, auf angefressene Lebensmittel zu achten, beschädigte Materialien zu kontrollieren und die Augen nach Kot, Sekreten, Häutungsresten, Larven, Puppen oder Eiern aufzuhalten. Diese können durchaus sehr klein sein – deshalb ist es wichtig, ganz genau hinzusehen.

Hausmittel gegen Insekten

Wie bereits gesagt: Jedes Insekt erfordert ein wenig andere Methoden. Dennoch gibt es Hausmittel, die bei so gut wie jedem Insekt Wirkung zeigt. Grundsätzlich gilt beim Insektenbefall, alle beschädigten Lebensmittel zu entsorgen und befallene Textilien heiß zu waschen oder einzufrieren. So tötet man eventuelle Eier ab, die die Insekten gelegt haben, und kann eine weitere Verbreitung eindämmen. Außerdem ist es notwendig, regelmäßig zu lüften und für eine saubere, hygienische Umgebung zu sorgen.

Ein beliebtes Hausmittel gegen Insekten sind ätherische Öle und Gerüche. Dazu zählen Lavendel-, Nelken-, Eukalyptus- und Pfefferminzöl. Aber auch Teebaumöl und Essig können sehr effektiv sein. Wer es mit Ameisen, Bettwanzen oder Schnecken zu tun hat, kann die Laufwege gezielt mit Hausmitteln durchkreuzen. Vaseline, Sägespäne, Salz und Kreide haben sich als recht wirkungsvoll erwiesen.

Motten hingegen fängt man am besten mit Pheromonfallen. Diese arbeiten – wie der Name andeutet – mit Pheromonen. Dadurch werden die Motten angezogen und bleiben auf einem Klebestreifen kleben. Sie verenden und können im Anschluss entsorgt werden. Zu den nicht-chemischen Methoden gehören ebenfalls Ultraschallgeräte, die bei den verschiedensten Insektenarten zum Einsatz kommen. Übrigens muss man sich diese nicht zwangsläufig selbst besorgen. Viele Kammerjäger verfügen über entsprechendes Equipment.

Insekten vorbeugen – mit diesen Tipps

Es muss gar nicht erst so weit kommen, dass die Wohnung von Insekten befallen ist. Es gibt vieles, was man bereits im Vorfeld tun kann, damit Insekten erst gar keine Chance haben. Dazu gehört es, die Wohnung immer schön sauber zu halten. Die meisten Insekten nisten sich nur dort ein, wo die Lebensumstände für sie passen. Und dazu gehören nun einmal schmutzige Wohnungen.

Auch der Mülleimer sollte regelmäßig entleert werden. Fliegen beispielsweise lieben es, sich von Essensresten zu ernähren und dort ihre Eier zu legen. Es entstehen viele Maden, welche sich zu neuen Fliegen entwickeln. Bei Fliegen helfen übrigens bereits Fliegengitter, die an Türen und Fenstern angebracht werden.

Motten fühlen sich vor allem in feuchten, dunklen Umgebungen sehr wohl. Daher ist es notwendig, ausreichend Licht in die Wohnung zu lassen und häufig zu lüften. Textilien sollten übrigens vor dem Einlagern immer gründlich gewaschen und getrocknet werden – so kann man Kleidermotten vorbeugen.

Fazit

Es gibt eine Vielzahl von Insekten, die das Zuhause befallen und dort Schaden anrichten können. Damit das nicht passiert, gibt es einiges, was man im Vorfeld tun kann. Wenn es trotzdem zum Insektenbefall kommt, helfen natürliche Insektenschutzmittel sowie Hausmittel. So muss man keine Gifte in der Wohnung anwenden und kann die Plage trotzdem beenden.