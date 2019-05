Internationaler Tag der biologischen Vielfalt am 22. Mai

× Erweitern BIene

Die Welt mit den Augen von Tieren und Insekten zu sehen, erweckt Mitgefühl für die Tierwelt – rechtzeitig zum Internationalen Tag der biologischen Vielfalt.

Der Spezialist für den Online-Versand von Brillen und Kontaktlinsen Lensbest hat ein interaktives Tool geschaffen, das aufzeigt, wie eine Reihe von Lebewesen die Welt sieht. Anlässlich des Internationalen Tags der biologischen Vielfalt am 22. Mai hat Lensbest es sich zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, wie Tiere aufgrund ihrer visuellen Fähigkeiten die Umwelt im Unterschied zu uns wahrnehmen. Um die Allgegenwart der biologischen Vielfalt auch im Alltag hervorzuheben, umfasst das Tool drei verschiedenen Umgebungen wahlweise aus der Perspektive von Hund, Katze, Biene oder Schnecke. Jede optische Auswahl enthüllt die mannigfaltige Art und Weise, auf die verschiedene Spezies die Realität über Formen und Farben erfassen. Zusätzliche Fakten in Bezug auf die Sehfähigkeiten jedes einzelnen Tieres werden ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Das visuelle Tool und weitere Informationen finden Sie hier:

https://www.lensbest.de/wie-tiere-sehen/

„Die meisten Gattungen unseres Planeten können uns nicht auf die gleiche Weise sehen wie wir sie. Vor dem Hintergrund gefährdeter Biodiversität und des drohenden Aussterbens vieler Tierarten wollen wir Mitgefühl für Tiere und gleichermaßen Insekten sowie Verständnis für deren Beitrag zum Ökosystem erwecken“, kommentiert Janina Schäfer, Content Marketing Manager bei Lensbest. „Wir haben die Verantwortung, Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, wie wir mit den Tieren und Insekten in unserer Umgebung interagieren. Wir hoffen, dass dieses Tool eine große Rolle dabei spielen wird, ein Bewusstsein für die unglaubliche Wahrnehmungsvielfalt der Tiere zu schaffen.“

Wie das Tool entwickelt wurde:

Lensbest hat zunächst erforscht, wie sich das Sehvermögen verschiedener Tiere unterscheidet, und beschlossen, vier unterschiedliche und dennoch häufig vorkommende Tierarten herauszustellen: Hunde, Katzen, Schnecken und Bienen. Gerade weil Bienen stark vom Aussterben bedroht sind, sah der Brillen- und Kontaktlinsenspezialist die Notwendigkeit, deren einzigartige optische Merkmale anlässlich des Internationalen Tags der biologischen Vielfalt hervorzuheben. Die visuellen Fähigkeiten jeder einzelnen Spezies wurden dann genau definiert, um die jeweilige interaktive 360°-Ansicht zu entwickeln.

“Wir haben diese Bilder geschaffen, um mit einem gewissen Augenzwinkern außergewöhnliche Aspekte der Biodiversität zu vermitteln,” so Janina Schäfer, Content Marketing Manager bei Lensbest. „Wir hoffen, dass dieses interaktive Tool durch die Auswahl der Tiere und Insekten einem Publikum aller Altersstufen vermitteln kann, was es heißt, in den Schuhen dieser Lebewesen zu stecken und Mitgefühl für sie zu entwickeln, egal ob sie sich am Amazonas oder im eigenen Hinterhof befinden.“