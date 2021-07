Ist es sicher, Viagra über einen langen Zeitraum einzunehmen?

Wirkstoffe wie Sildenafil können eine erektile Dysfunktion in den meisten erfolgreich behandeln, aber nicht heilen. Es gibt deshalb viele Männer, die diese Medikamente über einen sehr langen Zeitraum einnehmen und sich fragen, ob das zu unerwünschten Nebenwirkungen führen kann.

Wer immer wieder Viagra kauft, kann das bei verschiedenen Quellen, etwa online bei DoktorABC, sehr diskret und zu guten Konditionen tun. Im Folgenden lesen Sie, ob es bei einer solchen Langzeit-Einnahme irgendeinen Grund zur Sorge gibt.

Die Markteinführung von Viagra begann im März 1998, als die US-amerikanische FDA Sildenafilcitrat mit dem Markennamen Viagra zur Behandlung der erektilen Dysfunktion zuließ. Seither werden alleine in den USA jedes Jahr mehr als drei Millionen Rezepte für Viagra ausgestellt.

Etwa zehn Jahre nach der Markteinführung gab es eine Langzeitstudie, um die Sicherheit des Präparats und seine Nebenwirkungen genauer unter die Lupe zu nehmen:

Studie zur Langzeitsicherheit von Sildenafil

Diese amerikanische Studie hat untersucht, wie sich die langfristige Einnahme auswirkt. 979 Männer haben daran teilgenommen. Das Alter reichte dabei von 27 bis 82 Jahren und das Durchschnittsalter lag bei 58 Jahren. Die Männer hatten durchschnittlich seit viereinhalb Jahren Probleme, eine Erektion zu bekommen oder aufrecht zu erhalten.

Sie erhielten bis zu vier Jahre lang eine offene und flexibel dosierte Behandlung mit Sildenafil. Viele der Teilnehmer hatten typische Begleiterkrankungen einer erektilen Dysfunktion. Dazu gehören Bluthochdruck (28 %), Diabetes (22 %), Hyperlipidämie und Herzkrankheiten.

Schon vorher gab es viele andere Studien mit der Dauer von einem Jahr oder weniger, in denen die Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Sildenafil nachgewiesen wurden. Es war also bekannt, dass Viagra im wesentlichen sicher war, aber nicht, wie es sich über einen sehr langen Zeitraum auswirkte.

Einige Einzelheiten zur Studie

Bevor es mit der Studie losging, gab die FDA an, dass es genug Routinedaten zur Sicherheit von Sildenafil gab. Es wurden nur schwerwiegende Ereignisse erhoben, die es notwendig machten, die Dosierung zu verändern oder die Behandlung abzubrechen.

Weil die Studie hauptsächlich herausfinden wollte, welche medizinischen Folgen eine dauerhafte Einnahme von Sildenafil hat, wurde nur allgemein nach der Zufriedenheit mit der Wirkung gefragt. Weiters fragte man die Probanden, ob sich die Fähigkeit, sexuell aktiv zu sein, bei ihnen verbessert hatte.

Die Teilnehmer bekamen das Medikament kostenlos zur Verfügung gestellt. Anhand von Medikamententagebüchern und der fortgesetzten Studienteilnahme bewertete man laufend, wie gut die Teilnehmer sich an die Anweisungen hielten.

Insgesamt 1.545 Männer wurden ursprünglich in die Doppelblindstudien aufgenommen. Sie hatten sich bereit erklärt, an der Langzeitverlängerung teilzunehmen. 1.358 dieser Männer nahmen an den ersten Verlängerungsstudien immer noch teil. Die letzte Studie schloss 979 der ursprünglichen Patienten ein.

Ergebnisse

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass eine langfristige Behandlung mit Sildenafil sehr sicher ist. 60 % der Teilnehmer schlossen alle vier Jahre der Studie ab.

Gründe für den Abbruch waren in einigen Fällen unzureichendes klinisches Ansprechen und behandlungsbedingte unerwünschten Nebenwirkungen. Meistens hatte der Abbruch aber Gründe, die nicht direkt mit der Behandlung in Zusammenhang standen. Manche Teilnehmer verletzten die Regeln oder verloren das Interesse, an der Studie teilzunehmen. Einige verloren ihre Sexualpartner.

Was unerwünschte medizinische Ereignisse betrifft, traten diese nur bei 37 Probanden auf. Diese Ereignisse machten eine Änderung der Behandlung notwendig. Meistens bestand diese in einer Änderung der Dosis. Keine oder nur eine ungenügende Wirkung zeigte das Medikament bei 62 Männern, die deshalb die Behandlung abbrachen.

Das positive Ergebnis der Studie war, dass 94 % der Teilnehmer mit der Wirkung der Behandlung zufrieden waren. Es zeigte sich auch, dass sich in vier Jahren Einnahme von Viagra nichts an der Verträglichkeit ändert.