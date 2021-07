Ist es zuhause noch am Schönsten?

Auf einmal ist es wieder Sommer. Der plötzliche Wetterwechsel verwirrt nicht nur die Deutsche Bahn, deren Klimaanlagen mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks anscheinend immer zu dieser Jahreszeit gerade eine längere Pause machen. Vielleicht ist das ja der Schweizer Takt, den Verkehrsminister Scheuer auch in

Deutschland einführen wollte. Unterdessen sorgt die neueste Infektionskrankheit, die die Deutschen ergriffen hat, für viel Verkehr: Das Reisefieber. Kein Wunder nach fast einem Jahr, in dem viele nach dem Motto »My Home is my castle« gehaust, gelebt und gearbeitet haben. So hat der brave Durchschnittsbürger die Zähne zusammengebissen, gewartet und sobald wie möglich angefangen, die Möbelgeschäfte und Gartenabteilungen aller im Umfeld von zehn Kilometer gelegenen Baumärkte zu plündern.

Jetzt hat man ihn also endlich vor sich, den eigenen Supergarten mit frisch ausgepflanzten Blumen, die die Unwetter der letzten Juni-Tage mit sich gerissen haben. Einem exakt nach englischem Vorbild

geschnittenen Rasen mit tollen Sprengern, die einem bei der Beratung als die Hightech-Lösung gegen Wassernot versprochen wurden, sich aber einfach nicht mit dem W-LAN im eigenen smart-Home verbinden lassen wollen. Schlau ist dann auch irgendwie anders. Aber zumindest die Indoor-Umdekoration, die man genervt am zweiten Tag abgebrochen hat, hat das Eigenheim ungemein schöner gemacht. Die Bücher verstauben jetzt ganz fein auf dem tollen Billy-Regal von Ikea, statt auf dem alten Schrank, der nicht einmal einen richtigen Vornamen hatte. Und so sieht man hinaus von der frisch gekauften Designer-Couch, die sich einfach noch nicht so richtig eingesessen hat, aus dem eigenen endlich mit neuen Plissees verzierten Fenster und denkt sich: »Andere Länder haben auch schöne Gärten«.

Denn ganz im Ernst, nach zwölf Monate im Home-Office hat man sich an seinen eigenen vier Wänden wieder und wieder satt sehen dürfen. Dann ist es endlich so weit: Die dritte Welle ist über, um oder an uns vorbei geschwappt, die Infektionszahlen sinken und doppelt geimpft hält ja bekanntlich besser. Also steht der Reise in die Ferne, oder einfach nur irgendwo ganz, ganz weit weg vom eigenen Heimatort, ja eigentlich gar nichts mehr im Weg.

Wie wäre es denn mit einem Urlaub in einem Land aus der EM-Todesgruppe, die sich dann ganz schnell zur toten Gruppe gemausert hat? Die Algarve-Küste in Portugal bietet nicht nur eine tolle Landschaft, sondern hat mit Sonne, Sand und Stränden auch alles für den Pauschaltouristen zu bieten. Wenn da nur das kleine Problem mit der Delta-Variante nicht wäre. Dieses noch ansteckendere Geschenk Indiens an die Welt sorgt in den letzten Wochen für ein bisschen Unruhe. Plötzlich ist dann nur noch drei- oder vielleicht vierfach geimpft wirklich effektiv. Aber zumindest über zwei Wochen Zusatzurlaub dank einer im Preis mitinbegriffenen Quarantäne darf man sich freuen. Natürlich mögen findige Freunde der griechischen Sprache anmerken, dass nach Delta ja noch Gamma, Epsilon und Co. auf uns warten. Die nächsten Monate werden also so oder so ganz schön heiß.

Was bleibt also zu tun? Im Zweifelsfall die Beine hochlegen und den Sommer genießen.