Seit mehr als 20 Jahren heißt es am 2. Oktoberwochenende »Jazz & Einkauf« in der Heilbronner Innenstadt. Auf insgesamt fünf Bühnen wird den Besuchern an diesem Wochenende das ganze musikalische Spektrum von Jazz über Pop bis Swing geboten. Das große Outdoor-Restaurant am Marktplatz lädt ab 12 Uhr zum Schlemmen ein. Hier werden Gastronomen aus der Region mit lokalen Köstlichkeiten auf den Tag einstimmen. Die Geschäfte in der City haben ab 13 Uhr geöffnet. Bereits am Samstag ist in der Fußgängerzone der Innenstadt einiges geboten: Imbissstände, eine Autoausstellung sowie ein Karussell vor der Nikolaikirche sorgen für Unterhaltung.

In diesem Jahr wird unter anderem der Schauspieler Paul Falk mit Hits aus seinem Debütalbum »1000 Lieder« für Stimmung sorgen. Die Stimme des 21-Jährigen elektrisiert die Hörer vom ersten Ton an. Auf der Kreissparkassenbühne am Kiliansplatz ist der Allround- Künstler ab 16 uhr live. Ein Highlight verspricht auch der Auftritt des Ausnahme-Bassisten Helmut Hattler zu werden. Er hat bereits Texte für Tina Turner geschrieben. Mit ihm kommt die Stuttgarter Pop- und Jazzsängerin Fola Dada nach Heilbronn. Die Mischung aus Funk, Pop, Jazz und Clubsound gibt es ab 13 uhr auf dem Kliliansplatz zu hören. Für eine Note Exotik sorgt die brasilianische Sängerin Viviane de Farias. Sie wird auf der Autohaus Schneider Bühne am Marktplatz einen Mix aus Samba, Jazz und Bossa Nova präsentieren. Auch Künstler Michael Eb hat sich angekündigt.

Jazz & Einkauf, So. 7. Oktober, Heilbronn

www.heilbronn-marketing.de