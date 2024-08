Jedes Casino bietet einen Willkommensbonus an. Wie können sie trotzdem profitabel bleiben?

In der Welt der guten Unterhaltung sind sie die Kirsche auf der Torte – Online Casinos. Der Hype könnte momentan kaum größer sein, denn dank einer unendlichen Menge an Anbietern und immer wieder neuen, spannenden Spielen, ist es kein Wunder, dass die Fans in Maßen zu den Seiten strömen. Und dazu kommen dann noch die guten Boni, mit denen man die Spiele noch intensiver genießen kann. Besonders der Willkommensbonus hat es dabei in sich. Wie aber funktioniert er genau und warum bietet wirklich jedes Onlinecasino ihn an? Und wie schaffen es die Anbieter dabei, profitabel zu bleiben, obwohl sie so viel an neue Spieler verschenken? In diesem Blogpost werden wir uns mit den Mechanismen beschäftigen, die dafür sorgen, dass Casinos profitabel bleiben und dennoch umfangreiche Willkommensboni anbieten.

Die Psychologie der Boni

Eines vorweg: Einen Anbieter, der keinen Willkommensbonus anbietet, den kann man an sich gleich mal links liegen lassen. Denn die eigene Zeit ist zu wertvoll, um sich mit einem solchen Casino zu befassen. Wieso aber bieten ihn fast alle an? Das liegt in der Natur der Dinge. Denn direkt als Willkommensgruß ein kostenloses Geschenk zu erhalten, das drückt gleich mal aus, dass die Spieler sich hier wohlfühlen sollen. Mit der Aussicht auf kostenfreie Spiele oder Freispiele kann man sich auf einer neuen Seite direkt einmal umschauen, um so ein Gefühl für das Casino zu bekommen. Es sind oftmals genau diese ersten Momente, in denen sich herauskristallisiert, ob die Beziehung zwischen Spieler und Anbieter nur eine kurze sein wird, oder ob man hier von einer langen Liebe reden kann. Und Online Casinos sind tatsächlich auch bereit, in diese Art von Boni zu investieren, da sie verstanden haben, dass die Gewinnung eines Kunden oft wertvoller ist als die anfänglichen Kosten für den Bonus. Neukunden zu gewinnen, ist jedoch in jedem Fall kostspieliger, als bestehende Kunden bei Laune zu halten. Für den Fall, dass du gerade auf der Suche nach einem passenden und spannenden Willkommensbonus bist, wird dich der folgende Vergleich eventuell interessieren: https://www.casinotopsonline.com/de/willkommens-bonus. Hier kannst du Online-Casinos, verschiedene Promotionen, Angebote und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Anbieter vergleichen.

Loyalität aufbauen

Sobald ein Spieler erst einmal angemeldet ist und gewissermaßen am Haken hängt, versuchen Online Casinos durch eine Vielzahl von Marketing-Maßnahmen eine engere Bindung aufzubauen. Dies beinhaltet etwa Treueprogramme, regelmäßige Werbeaktionen und mit der Zeit auch personalisierte Angebote. All das mit dem Ziel, dass der Spieler nicht eines Tages wieder abspringt und einen anderen Anbieter vorzieht. Die anfänglichen Kosten eines Willkommensbonus sollten somit zunächst wieder reingeholt werden, bevor dies geschieht.

Das Kleingedruckte

Es ist nun aber nicht so, als würde ein Casino einfach munter Geld verschenken, um dann zu hoffen, dass die Spieler so dankbar sind, dass sie auf ewig bei dem einen Anbieter bleiben. Um ihre Rentabilität zu schützen, kommen hier die Wettanforderungen ins Spiel. Dabei handelt es sich um Bedingungen, die jeder Spieler mit dem kostenfreien Guthaben erfüllen muss, bevor man das Geld tatsächlich sein Eigen nennen kann. Ein Bonus kann beispielsweise mit einer 40-fachen Wettanforderung verbunden sein, was bedeutet, dass der Spieler den Bonusbetrag 40-mal umsetzen muss, bevor er sich einen Gewinn auszahlen lassen kann. Es ist also schon gar nicht mehr so leicht, den Bonus auch aufs eigene Konto zu bekommen. Doch sollte dies ob der Tatsache, dass wir hier über Glücksspiele reden, nicht wirklich überraschen.

Spielbeschränkungen

Zumal es auch so ist, dass man den Willkommensbonus nicht unbedingt immer für alle Spiele einer Seite nutzen kann. So ist es üblich, dass Spiele mit hohen Gewinnen wie Blackjack oder bestimmte Slots vom Bonus ausgeschlossen sind. Dies soll die Spieler eher dahingehend animieren, Spiele mit einem gewissen Hausvorteil zu spielen, was dann wiederum dem Onlinecasino zugutekommt. Wie man also bereits sehen kann, stecken viele strategische Überlegungen hinter der Entscheidung, einen großzügigen Willkommensbonus anzubieten. Und wenn es keine Einschränkungen bei der Spielauswahl ist, dann gibt es meist einen zeitlichen Faktor, den Spieler beachten müssen. So kann es eine Strategie sein, dass ein Bonus innerhalb von x Tagen gespielt werden muss, um nicht zu verfallen. Die Idee dahinter ist, dass Spieler etwas unter Druck geraten, schnell zu zocken. Allerdings tun die meisten neuen Spieler das ohnehin, denn wer sich bei einem Anbieter anmeldet, der tut dies meist genau in dem Wissen, dass es hierbei rundgehen soll.

Die Jagd nach Verlusten

Natürlich muss man auch zugeben, dass die Casinos nicht dumm sind. Viele Spieler gehen mit guten Gewissen auf eine Seite, dass sie hier Spaß haben und mit ein wenig Glück auch nette Gewinne einfahren können. Und wenn es mal eine Weile nicht gut geht? Dann kommt eventuell der Gedanke auf, dass hinter der nächsten Ecke vielleicht der ganz große Wurf auf einen wartet. Anders ausgedrückt: Wer eine Weile verliert, der denkt nicht daran, aufzuhören, ehe die Gewinne wieder eingefahren sind. Das verglichen mit einem Willkommensbonus, der erst einmal über mehrere Runden gespielt werden muss, ist also ein starkes Argument dafür, warum sich die besten Anbieter beim Thema „Willkommen im neuen Online Casino" so spendabel zeigen.

Der Trugschluss des Spielers

Was früher geklappt hat, muss doch auch jetzt wieder möglich sein – dieser Satz ist enorm oft zu hören, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob man weiterspielen sollte. Tatsache aber ist, nur weil man in der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielt hat, dies nicht unbedingt bedeuten muss, dass es auch in Zukunft so weitergeht. Jeder Slot und jedes andere Spiel stellt immer ein unabhängiges Event dar, und somit kann man hier auch keine Strategie anwenden. Wer das frühzeitig verinnerlicht, wird mit einem vollkommen anderen Verständnis an die Sache herangehen.

Abschließende Gedanken

Wir haben nun also eine Menge Gründe kennengelernt, warum Online Casinos so ein reges Interesse daran haben, direkt mit der Anmeldung ein großzügiges Willkommenspaket zu verschenken - denn auf lange Sicht gewinnt ja immer das Haus, und so ist auch der erste Bonus ein Teil der Unternehmensstrategie jedes Glücksspielhauses. Wer dies frühzeitig erkennt und daraus für sich die richtigen Schlüsse zieht, der wird auf lange Sicht die ganze Thematik “Willkommensbonus” in einem gänzlich anderen Licht sehen. Denn ein Willkommensbonus ist zwar ein wirksames Mittel, um neue Spieler anzulocken, doch es sind die zugrunde liegenden Mechanismen und die strategische Planung, die dafür sorgen, dass die Casinos auf lange Sicht rentabel bleiben.