Jetzt kann der Herbst kommen – Einrichtungstipps, Deko-Ideen und Rezeptvorschläge

Der Herbst ist von Natur aus ungemütlich, doch nur weil draußen der Wind tobt und die Blätter die Löcher in den Kanaldeckeln verstopfen, bedeutet das nicht, dass wir es uns zu Hause nicht gut gehen lassen können. Mit wenigen Handgriffen bekommt die Wohnung einen herbstlichen Charakter, sodass entspannten Abenden auf dem gemütlichen Sofa oder Sonntagen am Kaffeetisch nichts entgegensteht.

Deko-Ideen für den Herbst

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen. Mit der passenden Herbst-Deko kann gezielt die gesamte Raumwirkung verändert werden. Sommerliche Kissenbezüge in Knallfarben dürfen jetzt erst einmal in den Schrank verschwinden. Die folgenden drei Deko-Ideen lassen die Einrichtung sofort ein wenig herbstlicher wirken.

shutterstock

1. Flackerndes Kerzenlicht und tolle Duftnoten

Wenn im Herbst die Tage wieder kürzer werden und draußen der Wind bläst, brauchen wir eben andere Dinge, um es uns gemütlich zu machen. Kerzen sind für diesen Zweck wie gemacht. Sie schaffen eine urgemütliche Stimmung und kreieren das perfekte Hintergrundlicht für das abendliche Kuscheln mit dem Partner oder um sich einfach unter der Decke zu verkriechen und einen schönen Film anzuschauen. Vor allem Duftkerzen sind eine hervorragende Wahl. Dezentes Sandelholz, süße Vanille, würziger Zimt oder der Duft nach frischem Gebäck schaffen das passende Wohlfühlambiente.

2. Voluminöse Chunky-Decke für das Sofa

Natürlich bieten sich Zierkissen in warmen Herbstfarben hervorragend als Deko für das Sofa an. Geeignet sind Gelb, Orange und Braun. Das absolute Highlight ist aber eine Chunky-Decke. Diese extrem grobgestrickten Modelle sind superwarm und sehen dabei auch noch richtig cozy aus. Gerne dürfen sie in einer Naturfarbe wie Beige oder Grün gewählt werden.

shutterstock

3. Trockenblumen in herbstlichen Farben

Trockenblumen sind auch in diesem Jahr noch gefragt. Das Gute an ihnen ist, dass sie kein Wasser und kein Sonnenlicht benötigen. Sie können also theoretisch überall aufgestellt werden. Orangefarbene, violette, rostrote oder gelbe Blüten verbreiten ein wunderbar herbstliches Flair. Außerdem passen sie ganz ausgezeichnet zu Zierkürbissen. Wer keine Lust auf einen klassischen Blumenstrauß hat, kann Trockenblumen auch auf andere Weise in sein Zuhause holen. Wie wäre es zum Beispiel mit ein paar losen Blüten in einem großen Kerzenglas oder gar in einer Laterne? Auch ein Trockenblumenkranz an der Wand kann den Herbst direkt in die Wohnung bringen.

Tolle Einrichtungstipps für noch mehr Behaglichkeit

Zusätzlich zur Deko können natürlich auch größere Veränderungen in der Einrichtung für den perfekten Rückzugsort in der stürmischen Jahreszeit sorgen. Uns gefallen besonders diese Trendstücke:

Ein stylisher Hängesessel eignet zum Lesen oder um entspannt im Warmen dabei zuzuschauen, wie die Regentropfen gegen die Fensterscheiben prasseln.

Ein farbenfrohes Statement-Highboard in einem satten Rotton oder einem warmen Honiggelb bringt Abwechslung in moderne Einrichtungen mit vielen hellen Farben und passt ganz hervorragend zum Herbst.

shutterstock

Schokobraune Wände liegen gerade voll im Trend und schaffen ein urgemütliches Wohngefühl. Meist reicht es schon, wenn nur eine Akzentwand in Braun gestrichen wird. Dafür bietet sich die Wand hinter dem Kopfteil des Bettes an. Übrigens harmonieren braune Farbtöne ganz hervorragend mit minimalistischen Möbeln im skandinavischen Stil.

Rezeptideen für den Herbst

Nachdem die Wohnung so herbstlich und gemütlich wie möglich eingerichtet wurde, fehlt noch etwas zum Genießen. Passend dazu haben wir einen Vorschlag für ein leckeres Gericht und ein köstliches Heißgetränk.

Latte Macchiato mit würzigem Spekulatius-Geschmack

Meist sind im Supermarktregal schon ab Anfang September sämtliche Weihnachtssüßigkeiten auffindbar. Auch die supersüßen Gewürzspekulatius schreien geradezu danach, mitgenommen und zum Kaffee oder Tee genossen zu werden. Wenn wir aber schon im Herbst anfangen, Weihnachtsgebäck zu essen, wird unsere Waage im Januar ein Hühnchen mit uns rupfen haben. Eine etwas kalorienärmere Lösung ist der Latte Macchiato mit Spekulatiusgewürz. Das kann fertig abgepackt in der Gewürzabteilung im Supermarkt gekauft werden und wird einfach in den fertigen Kaffee aus der Maschine gerührt. Wer möchte, gibt noch ein wenig Zimt auf den Milchschaum.

Kürbissuppe mit Twist

Bei diesem Gericht dreht sich alles rund um den Kürbis, schließlich bekommen wir den nicht das ganze Jahr, sodass wir die Saison bestmöglich nutzen möchten. Das Tolle an der Kürbissuppe ist, dass sie an kalten Herbsttagen von innen heraus wärmt und zugleich so unglaublich vielfältig ist, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Wie wäre es um Beispiel mit einer asiatischen Note? Dafür wird die Suppe mit Fischsauce, frischem Ingwer, rotem Chili und natürlich mit Zitronengras abgeschmeckt.