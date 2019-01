Jubilarfeier bei Würth IT: 34 Jubilare feiern insgesamt 650 Jahre Betriebszugehörigkeit

× 1 von 2 Erweitern Foto: Würth IT GmbH Würth Jubilarfeier Festliches Ambiente zum feierlichen Anlass: am vergangenen Freitag feierten 34 Jubilare der Würth IT insgesamt 650 Jahre Betriebszugehörigkeit. × 2 von 2 Erweitern Foto: Würth IT GmbH Würth Jubilarfeier Festliches Ambiente zum feierlichen Anlass: am vergangenen Freitag feierten 34 Jubilare der Würth IT insgesamt 650 Jahre Betriebszugehörigkeit. Prev Next

Verbundenheit und Engagement Am 25. Januar 2019 feierte die Würth IT im Schloss Langenburg mit 34 Jubilaren insgesamt 650 Jahre Betriebszugehörigkeit. Mit viel Tatkraft und hohem gegenseitigen Vertrauen wurden in der Vergangenheit viele Aufgabenstellungen gemeinsam gemeistert. In ihrer Begrüßungsrede hoben die beiden Geschäftsführer Jürgen Häckel und Christian Berndt das große Engagement und die langjährige Verbundenheit der Jubilare hervor. Anschließend ließ man mit Überreichung der Urkunden in einer sehr persönlichen Ansprache für jeden Jubilar die vergangenen Jahre mit einigen Highlights Revue passieren. Zwei Jubilare konnten dabei auf beachtliche 35 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken.

Auch Bernd Herrmann, Mitglied der Konzernführung der Würth-Gruppe und unter anderem zuständig für den Bereich IT, nahm an der Veranstaltung teil. Beim Abendessen und anschließenden gemütlichen Beisammensein wurden noch viele gemeinsame Erinnerungen und Begebenheiten ausgetauscht.

34 Jubilare:

10 Jahre: 9 Mitarbeiter

15 Jahre: 3 Mitarbeiter

20 Jahre: 12 Mitarbeiter

25 Jahre: 7 Mitarbeiter

30 Jahre: 1 Mitarbeiter

35 Jahre: 2 Mitarbeiter