Sobald die Temperaturen wieder unter den Gefrierpunkt sinken, steigt gleichzeitig das Unfallrisiko durch Eisplatten, die von LKWs in den nachfolgenden Verkehr krachen. Gesucht war daher eine Lösung, die leicht in der Handhabe, witterungsbeständig und kostengünstig für die Spediteure ist. Gar nicht so einfach. Doch Lauritz Abel (19) und Kevin Erdmann (20) hatten eine passende Idee. Die beiden Abiturienten entwickelten eine wasserabweisende Beschichtung für LKW-Planen, die es erlaubt, Eisplatten vor der Fahrt einfach herunterzuschieben. »Am Anfang war es eigentlich nur eine Schnapsidee«, erzählt Lauritz Abel. Doch von Lehrer und Familie motiviert, meldete er sich gemeinsam mit seinem Klassenkameraden zum Regionalwettbewerb Heilbronn-Franken von Jugend Forscht in Künzelsau an, der von ebm-papst als Patenunternehmen ausgerichtet wird.

Im Februar 2018 überzeugten die beiden die Juroren in Künzelsau mit ihrem Projekt. Über den baden-württembergischen Landeswettbewerb ging es dann bis zum Kräftemessen mit den besten Jungforschern Deutschlands beim Bundeswettbewerb in Darmstadt. Dort erzielten Lauritz und Kevin einen hervorragenden zweiten Platz und waren Anfang September zu Gast bei Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt. Zwischen den Wettbewerben mussten Lauritz und Kevin stetig an ihrem Projekt feilen und ihre Ausarbeitungen in kürzester Zeit weiterentwickeln: »Die Erwartungen sind von Wettbewerb zu Wettbewerb gestiegen und die Juroren haben uns Feedback gegeben, das wir einarbeiten mussten«, so Lauritz Abel. Sein Einsatz hat sich für ihn gelohnt: Als Weltmarktführer für Ventilatoren und Motoren ist ebm-papst immer auf der Suche nach engagierten, jungen Talenten. Seit September ist Lauritz Abel daher Student im Kooperativen Studiengang, der eine verkürzte Ausbildung bei ebm-papst mit einem Bachelorstudium verbindet. Auch die Erfindung von Lauritz und Kevin hat Zukunft: Bei einer Künzelsauer Spedition wurde sie bereits intensiv auf ihre Praxistauglichkeit getestet. Vermarktung und Produktion befinden sich derzeit in Planung.

Als Patenfirma organisiert der Ventilatorenhersteller ebm-papst Mulfingen den Regionalwettbewerb bereits zum 21. Mal. Der diesjährige Wettbewerb läuft unter dem Motto »Frag nicht mich – frag dich«. Am Donnerstag, 21. Februar wählt die Jury beim Regionalwettbewerb die Sieger aus. Am Freitag, 22. und Samstag, 23. Februar stellen die jungen Forscher ihre Projekte am Campus Künzelsau der Hochschule Heilbronn der Öffentlichkeit vor. Der Eintritt ist frei.

Jugend forscht, Do. 21. bis Sa. 23. Februar, 9-13 Uhr, Hochschule Heilbronn, Campus, Künzelsau,

