Julia Böcklen ist neue Weinkönigin

× Erweitern Foto: wvw/Photostudio Art Photography Frank Luger Weinkönigin 2018/19

Julia Böcklen (24) Die Studentin M.A. der Kommunikationswissenschaften Medienforschung ist zurzeit Masterandin bei der Robert-Bosch Power Tolls GmbH. Im März 2019 möchte sie an der Uni Hohenheim ihren Masterabschluss machen. Gerne hilft sie im Weinverkauf und der Weinberatung im Weinhaus Nordheim mit.

× Erweitern Foto: wvw/Photostudio Art Photography Frank Luger Weinkönigin 2018/19

Weinprinzessinnen:

Franziska Fischer (24) In diesem Jahr hat sie ihren Master of Sience Psychologie an der Uni Konstanz gemacht und ist derzeit als klinische Psychologin an einer Schwarzwaldklinik tätig. Seit ihrem 16. Lebensjahr unterstützt sie die Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg im Weinausschank und bei verschiedenen Veranstaltungen.

Ellen Volzer (22) An der Hochschule Geisenheim hat sie ihren B. Sc. Internationale Weinwirtschaft absolviert. Ihr Masterstudium der Weinwirtschaft möchte sie nun an der Uni Gießen abschließen. Durch die Mithilfe im elterlichen Weinbaubetrieb und im Weingut Schnaitmann hat sie praktische Erfahrungen gesammelt. Als Weinprobenleiterin der Fellbacher Weingärtner engagiert sie sich in ihrer Freizeit.

Aliena Zischewski (23) Die gelernte Winzerin arbeitet im Weingut Häussermann in Diefenbach. Gerne führt sie durch Weinproben und kommt dadurch mit vielen Menschen ins Gespräch. Ehrenamtlich unterstützt sie die Gemeinde Illingen bei der Bewirtschaftung des gemeindeeigenen „Schauweinbergs“.

Hermann Hohl, Württembergs Weinbaupräsident, gratulierte den neuen Weinhoheiten: „Wir freuen uns, dass wieder kompetente und charmante Repräsentantinnen des Württemberger Weins gewählt wurden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass insbesondere unsere neue Weinkönigin, Julia Böcklen, durch ihre unkomplizierte, freundliche und spontane Art überzeugen wird.“