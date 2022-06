Jumpsuits: Herkunft und warum sie immer noch beliebt sind

Overalls sind mittlerweile überall ein bekannter Begriff. Doch sie sind auch unter Jumpsuit bekannt und erleben derzeit einen absoluten Hype. Dabei sind die Kleidungsstücke nicht nur sehr bequem, sondern auch in zahlreichen Variationen erhältlich. Doch woher kommt der Overall eigentlich und seit wann gibt es ihn?

Die Herkunft des Overalls

Jumpsuits kommen ursprünglich aus den USA und wurde bereits im 18. Jahrhundert getragen. Allerdings vor allem bei Arbeitern. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurden diese bequemen Kleidungsstücke für die Arbeit in größerem Umfang hergestellt und so für die breite Masse zugänglich gemacht. Dabei wird vor allem die Marke Levis mit den Overalls in Verbindung gebracht.

Im Lauf der Jahrhundert wurde nicht nur das Design verbessert, sondern auch die Materialauswahl wurde angepasst. Denn gerade die Arbeiter, die auf Farmen, in Minen oder im Wald arbeiteten, hatten verschiedene Ansprüche an dieser Arbeitskleidung. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist der Overall aber praktisch überall als Arbeitsbekleidung beliebt. Auch bei Frauen, die diese vor allem nach dem 1. und 2. Weltkrieg trugen.

Der Jumpsuit erobert die Modewelt

Schon in den 1930er-Jahren kam der Overall oder Jumpsuit auch in der Modewelt an. Erste Entwürfe gab es aus dem französischen Modehaus Vera Borea. In Deutschland wurde der Jumpsuit erstmals in den 1980er-Jahren ein sehr hippes und trendiges Kleidungsstück. Dabei überzeugte der Einteiler vor allem mit Schulterpolstern, wie sie zu dieser Zeit absolut in waren. Zudem bestand er häufig aus edler Seide oder fließenden Stoffen und war so für die Abendveranstaltung ein Must-have der Extraklasse. Er war mit kurzen und langen Ärmeln erhältlich und war insbesondere in der Modewelt der Schönen und Reichen ein sehr beliebtes Kleidungsstück.

Danach geriet er mehr und mehr in Vergessenheit, bis im Jahre 2002 der Designer Nicolas Ghesquière, der damals noch bei Balenciaga war, mit Stoffen und Mustern experimentierte und dem Overall bzw. Jumpsuit ein Comeback verpasste. Die moderne Version des Einteilers war ab diesem Zeitpunkt wieder auf dem Vormarsch und ist beliebter denn je.

Welche Arten von Jumpsuits gibt es?

Die Variationen sind äußerst vielfältig. Overalls findet man aus derben Jeansstoffen ebenso wie aus leichtem und fließenden Material für die Sommerparts. Der Jumpsuit ist somit ein bequemer Begleiter für die Arbeit im Büro, den Stadtbummel oder die nächste Party. Denn für jede Gelegenheit gibt es einen passenden Overall zu finden.

Zudem sind die Einteiler mit langen oder kurzen Ärmeln sowie in zahlreichen verschiedenen Mustern und Designs zu finden. Es gibt sie für Kinder, Damen und auch Herren und sie sind außerdem zu jeder Jahreszeit tragbar.

Was trägt man unter einem Jumpsuit?

Das kommt natürlich darauf an, ob es sich um ärmellose Overalls handelt oder um welche mit Ärmeln. Unter ärmellose Jumpsuits wird im Grunde nur ein BH getragen, da diese Einteiler für den Sommer und Abendveranstaltungen perfekt sind. Sie sind in der Regel in dünnen und fließenden Stoffen gefertigt, sodass man erst gar nicht ins Schwitzen kommt.

Unter Jumpsuits mit Ärmeln, egal ob kurz oder lang, können Shirts oder Tops getragen werden. Auch Bustiers machen sich hervorragend darunter und können schöne farbliche Akzente setzen. Je nachdem, für welchen Anlass der Overall getragen wird, können dann auch noch edle Schmuckstücke getragen werden, um die Blicke auf sich zu ziehen.

Overalls sind auch in diesem Sommer wieder ein absolutes Must-have und zeigen, wie vielseitig ein Einteiler sein kann. Die zahlreich verschiedenen Materialien und Designs lassen einen Jumpsuit immer gut aussehen, und zwar zu jedem Anlass bei dem er getragen wird.