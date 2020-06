Junge Frauen werden immer modebewusster - die neuesten Trends

Es ist offiziell die heiße Saison des Jahres angebrochen! Damit stellt sich auch eine neue Frage: Was trägt man im Sommer 2020? Weil sich immer mehr junge Frauen für Mode interessieren, haben wir die wichtigsten Trends von Blazer bis Lederjacke zusammengestellt.

Fünf Outfits, die diesen Sommer total in sind

Für den Sommer 2020 empfehlen wir vor allem eins: Midi-Kleider. Diese knie- bis wadenlangen Kleider sind sehr vielfältig und können in jeder Situation eingesetzt werden. Am schönsten ist es, wenn Sie ein weites Kleid mit Sandalen kombinieren.

Wer keine Kleider mag, kann gern Shorts anziehen - die sind nämlich wieder in. In diesem Jahr konzentrieren wir uns ganz auf Bermuda-Shorts, die auch über Leggings toll aussehen. Gleichzeitig freuen wir uns über die Rückkehr der Hot Pants. Es gibt sie übrigens nicht nur im allseits bekannten Jeans-Style, sondern auch als kurze Strickhose.

Außerdem setzen junge Frauen in diesem Jahr auf Blazer. Die machen sowohl im Job als auch beim Ausgehen in eine Bar oder auf eine Party eine tolle Figur. Unser Tipp für diesen Trend: Lange XL-Blazer. Weite Ärmel und extravagante Schnitte lenken den Blick auf das modische Kleidungsstück und beeindrucken jeden, der vorbeikommt.

Im Sommer 2020 kommt zudem das Bra Top im Street Style an. Wie Crop Tops früher lässt es sich super mit einer High-Waist-Hose oder einem hochgeschnittenen Rock kombinieren. Richtig gut sieht das Bra Top auch mit einer Lederjacke von Alba Moda aus. Besonders im Trend liegen hier dunkle Farben und lange Schnitte.

Abgerundet wird das modische Sommer-Outfit von einem Hut - am besten in Neonfarben und zu einem Oberteil mit schlichter Musterung. Wer 2020 noch die richtigen Schuhe sucht, kann zu Cowboyboots greifen. Besonders zu einem Sommerkleid oder Shirts stellen Boots in dezenten Farbtönen den perfekten Abschluss dar.

Das Outfit pimpen: Farben und Muster

Besonders beliebt sind in diesem Sommer die Trendfarben Rot und Pink. Außerdem freuen wir uns über Neonfarben. Die eignen sich für ein komplettes Outfit, aber auch in der Colorblocking-Variante. Oder Sie setzen einen kleinen Neon-Akzent durch eine knallige Tasche oder ein Detail auf dem T-Shirt.

Als weitere absolute Trendfarbe gilt das tiefe Classic Blue. Es wirkt entspannend und ruhig, wodurch es zu fast allem passt. Besonders Jeans und Blazer sehen in Classic Blue toll aus. 2020 kommen auch natürliche Erdtöne super an - ob braun, grün oder beige.

Unter den Materialien interessieren wir uns zurzeit vor allem für Organza! Dieser Stoff ist transparent und schimmernd, aber bleibt trotzdem robuster als es zum Beispiel Chiffon wäre. Besonders gut macht sich Organza an den Ärmeln oder für eine Bluse, unter die Sie dann ein Bustier oder Bra Top ziehen.

Setzen Sie außerdem auf folkloristische Prints. Ob Spitze, Fischernetz oder Häkel-Applikationen: interessante Details an Röcken oder Oberteilen kommen immer gut an. Es dürfen auch gern verschiedene Muster miteinander gemischt werden. Das Einzige, was falsch ist, wäre Zurückhaltung.