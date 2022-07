Kamagra: Wie eine kleine blaue Pille die Welt veränderte

Kamagra (Sildenafil) ist eines der bekanntesten verschreibungspflichtigen Arzneimittel auf dem Weltmarkt.

Kamagra (Sildenafil) wird oft als "die kleine blaue Pille" bezeichnet und war der erste Phosphodiesterase-5-Hemmer (PDE5), der zur Behandlung der erektilen Dysfunktion (ED) zugelassen wurde. ED ist ein häufiges sexuelles Problem bei Männern, das mit zunehmendem Alter häufiger auftritt.

Man schätzt, dass etwa 30 Millionen Männer in den USA an ED leiden. Eine große US-Umfrage ergab, dass etwa 50 % der Männer im Alter von 40 bis 70 Jahren ein gewisses Maß an ED haben. Bei Männern mit Diabetes ist die Wahrscheinlichkeit, an ED zu erkranken, 3-mal höher.

Die unerwartete Entdeckung von Kamagra

Die Entdeckung, dass Sildenafil zu einer Erektion führen kann, war nicht gerade ein geplantes Ereignis. Der Wirkstoff Sildenafil wurde ursprünglich von The Producer für die Behandlung von Bluthochdruck (Hypertonie) und Angina pectoris (Brustschmerzen aufgrund von Herzerkrankungen) entwickelt.

Während der klinischen Herzversuche entdeckten die Forscher, dass das Medikament wirksamer bei der Auslösung von Erektionen war als bei der Behandlung von Angina pectoris.

Der Hersteller erkannte, dass ED ein ungedeckter medizinischer Bedarf und eine große Chance für finanziellen Gewinn war. Im Jahr 1998 genehmigte die FDA Kamagra, die erste orale Behandlung für erektile Dysfunktion, im Rahmen einer vorrangigen Prüfung.

Zum Zeitpunkt seiner Zulassung hatte Jelly Kamagra das schnellste anfängliche Umsatzwachstum aller verschreibungspflichtigen Produkte nach seiner Einführung.

Der Hersteller war für Kamagra und das Bewusstsein für ED mit Hilfe von DTC-Werbung (Direct-to-Consumer), die Männer dazu veranlasste, medizinischen Rat einzuholen und sich ein Rezept von ihrem Arzt ausstellen zu lassen.

Seit der Einführung von Kamagra und anderen PDE5-Hemmern haben viele Männer das Stigma und die Verlegenheit, mit ihrem Arzt über ED zu sprechen, abgelegt.

Die Auswirkungen der erektilen Dysfunktion (ED)

Erektile Dysfunktion (ED), d. h. die Unfähigkeit, einen erigierten Penis für die sexuelle Funktion zu erreichen und aufrechtzuerhalten, kann zu Leistungsangst, negativen Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und persönliche Beziehungen und sogar zu klinischen Depressionen führen.

In einer im BMJ veröffentlichten Umfrage gaben 62 Prozent der Männer an, dass ihr Selbstwertgefühl gesunken ist, 29 Prozent berichteten von negativen Auswirkungen auf ihre Beziehung und 21 Prozent gaben an, dass ihre Beziehung aufgrund von ED beendet wurde.

Für viele Männer wirkt sich die Unfähigkeit, beim Sex adäquate Leistungen zu erbringen, direkt auf ihr Männlichkeitsgefühl aus.

Welche Ursachen hat ED?

Zu den Risikofaktoren für erektile Dysfunktion (ED) gehören zugrundeliegende Gesundheitsprobleme wie:

Diabetes

Bluthochdruck

Fettleibigkeit

hoher Cholesterinspiegel

chronischer Alkohol- oder Drogenmissbrauch

bestimmte Medikamente

Verletzungen

Jeder Zustand, der den Blutfluss in den Venen im Laufe der Zeit einschränkt, wie Rauchen und normales Altern, kann zu ED führen.

Auch Erkrankungen wie die Parkinson-Krankheit oder die Peyronie-Krankheit (Aufbau von Narbengewebe im Penis) können zu ED führen.

Auch psychische Probleme können ihren Tribut fordern - Depressionen oder Stress können zu einem Verlust der Libido führen. Bei Männern, die aufgrund von ED unter Leistungsangst leiden, kann es wiederholt zu Erektionsausfällen kommen.

Welche Medikamente können ED verursachen?

Bei vielen Medikamenten wird Impotenz oder sexuelle Dysfunktion als Nebenwirkung angegeben. Bitten Sie Ihren medizinischen Betreuer, Ihre Medikamente auf diese Nebenwirkung hin zu überprüfen, um festzustellen, ob ein verschreibungspflichtiges oder rezeptfreies Medikament zu den Symptomen beiträgt.

Zu den Medikamenten, die zu erektiler Dysfunktion führen können, gehören:

Antidepressiva (in der Regel die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder die Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer)

Blutdruckmedikamente

bestimmte Antihistaminika

Antipsychotika

Arzneimittel zur Behandlung der gutartigen Prostatahypertrophie (BPH)

Anti-HIV-Medikamente

Wenn Sie regelmäßig Probleme mit der sexuellen Funktion oder ED haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, um sich untersuchen und behandeln zu lassen.

Nur die grundlegenden Fakten: Wie Kamagra wirkt

Kamagra wirkt als Reaktion auf sexuelle Stimulation und erhöht den Blutfluss zum Penis, was zu einer Erektion führt. Kamagra führt nicht zu einer Erektion ohne sexuelle Stimulation.

Wenn ein Mann erregt ist, entspannen sich die Muskeln im Penis, um einen größeren Blutfluss zu ermöglichen. Kamagra trägt dazu bei, den Spiegel einer Substanz zu erhöhen, die als zyklisches Guanosinmonophosphat (oder cGMP) bekannt ist und das Gewebe entspannt, was zu einem Zufluss von Blut führt und bei sexueller Stimulation eine Erektion hervorruft.

Kamagra und andere PDE5-Hemmer wie Cialis, Levitra, Stendra und Staxyn behandeln erektile Dysfunktion (ED), steigern aber nicht direkt das sexuelle Verlangen des Mannes.

Das Wissen, dass man im Bett mehr leisten kann, kann jedoch indirekt die Libido steigern. Einige dieser Mittel sind jetzt auch als Generika erhältlich, was helfen kann, Geld zu sparen.

Wie kann ich Kamagra am sichersten einnehmen?

Kamagra (Sildenafil) wird in der Regel eine Stunde vor dem Geschlechtsverkehr als 25- oder 50-Milligramm-Tablette (mg) eingenommen. Kamagra kann jedoch in einem Bereich von einer halben Stunde bis zu vier Stunden vor dem Geschlechtsverkehr eingenommen werden.

Die Dosis kann auf Empfehlung des Arztes angepasst werden, sollte aber 100 mg pro Dosis nicht überschreiten und nicht öfter als einmal pro Tag eingenommen werden. Die niedrigstmögliche Dosis kann helfen, die Nebenwirkungen zu verringern. Ein Arzt verschreibt Ihnen Ihre spezifische Dosis.

Kamagra Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten

Lassen Sie Ihren Apotheker oder Arzt auch auf Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten achten. Kamagra hat derzeit fast 300 Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, von denen einige schwerwiegend sein können.

Männer, die Nitrate (wie Nitroglyzerin oder Isosorbid) einnehmen, sollten Kamagra oder andere PDE5-Hemmer (Cialis, Levitra, Stenda oder Staxyn) aufgrund einer schweren, möglicherweise tödlichen Hypotonie (niedriger Blutdruck) nicht verwenden. Auch das Risiko anderer Nebenwirkungen wie Schwindel, Ohnmacht, Kopfschmerzen, Hitzewallungen, Herzklopfen und Priapismus (eine verlängerte und schmerzhafte Erektion, die nicht mit sexueller Aktivität zusammenhängt) kann sich erhöhen.

Die Kombination von PDE5-Hemmern wie Kamagra mit Alkohol kann auch zu niedrigem Blutdruck führen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, ob es für Sie sicher ist, Alkohol mit Kamagra zu konsumieren.