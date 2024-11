Öfen und Kamine erfreuen sich in der heutigen Zeit wieder einer ausgesprochenen Beliebtheit. Viele Menschen lieben es, in den kalten Abendstunden vor einem lodernden Feuer zu sitzen und die wohlige Wärme zu spüren, die schnell den gesamten Raum erfüllt.

Wer sich einen Kamin anschaffen möchte, sollte allerdings gut darüber Bescheid wissen, wie sich die verschiedenen Arten voneinander unterscheiden. Um die richtige Auswahl zu treffen, ist es wichtig, die eigenen Wünsche und Ansprüche an einen Kamin zu kennen. In diesem Ratgeber vermitteln wir, welche Kaminarten es gibt und was die jeweiligen Vor- und Nachteile sind.

Wann spricht man von einem Kamin?

Zunächst möchten wir die Frage klären, wann man überhaupt von einem Kamin spricht. Laut Definition ist der Kamin eine (offene) Feuerstelle, die Anschluss an eine sogenannte Abgasanlage hat. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird diese auch als Schornstein oder Rauchfang bezeichnet.

Kamine sind in der Regel so hoch, dass sie bis unter die Raumdecke reichen; zudem werden sie häufig an einer Wand platziert, was man bereits bei der Raumplanung berücksichtigen sollte. Aus diesen Bestandteilen setzt sich ein Kamin zusammen:

Feuerraum

Rauchfang

Vebindungsleitung

eventuell Rost und Rauchklappe (bei offenen Modellen)

eigene Tür mit Sichtscheibe zur Schließung der Brennraumöffnung

Das sind die verschiedenen Kaminarten (nach Bauart)

Öfen werden seit jeher verschieden gebaut und variieren somit in ihrer Funktion und Optik deutlich. Auch die Art der Wärmeübertragung kann sich unterscheiden. Heutzutage gibt es folgende Bauarten für Kamine:

Kaminofen (auch als Schwedenofen bezeichnet): besteht aus einer geschlossenen Brennkammer aus Stahlblech oder Gusseisen. Häufig existiert ein Sichtfenster aus Glaskeramik. Eine Auswahl an Dauerbrandöfen und anderen Kaminöfen gibt es in darauf spezialisierten Geschäften.

besteht aus einer geschlossenen Brennkammer aus Stahlblech oder Gusseisen. Häufig existiert ein Sichtfenster aus Glaskeramik. Eine Auswahl an Dauerbrandöfen und anderen Kaminöfen gibt es in darauf spezialisierten Geschäften. Grundofen (auch Speicherofen): besteht aus keramischen Materialien, die vom Ofenbauer vor Ort zusammengebaut werden. Er setzt sich aus dem Feuerraum und keramischen Rauchgaszügen aus Schamotte zusammen, damit eine optimale Speicherung der Wärme erfolgen kann

besteht aus keramischen Materialien, die vom Ofenbauer vor Ort zusammengebaut werden. Er setzt sich aus dem Feuerraum und keramischen Rauchgaszügen aus Schamotte zusammen, damit eine optimale Speicherung der Wärme erfolgen kann Kombiofen: besteht aus einem Heizeinsatz mit keramischem Zugbau. Während der Heizeinsatz aus massivem Gusseisen gefertigt wird, stellen Ofenbauer den Zugbau aus keramischen Materialien her.

besteht aus einem Heizeinsatz mit keramischem Zugbau. Während der Heizeinsatz aus massivem Gusseisen gefertigt wird, stellen Ofenbauer den Zugbau aus keramischen Materialien her. Heizkamin: besteht aus einem Heizeinsatz, einer Heizkammer aus Stahlblech und einem (meist) einfach verglasten Sichtfenster. Die Abgase brennen beim Heizkamin direkt in die Abgasanlage hinaus.

besteht aus einem Heizeinsatz, einer Heizkammer aus Stahlblech und einem (meist) einfach verglasten Sichtfenster. Die Abgase brennen beim Heizkamin direkt in die Abgasanlage hinaus. Warmluftofen: besteht aus Gusseinsatz, der mit metallischem Heizgaszug ortsfest gesetzt wird. Hier besteht der Vorteil, dass die durch den Ofen erwärmte Luft aufgrund der integrierten Nachheizkästen besonders gut lenkbar ist.

Ferner können Kamine anhand ihrer Optik unterschieden werden. So gibt es beispielsweise Kachelöfen aus Keramik oder Putzöfen, bei denen das Endergebnis sauber verputzt wird.

Womit sollte ich meinen Kamin beheizen?

Je nachdem, für welche Art des Kamins man sich entscheidet, kann man diesen mit verschiedenen Brennstoffen beheizen. Im Folgenden stellen wir die unterschiedlichen Möglichkeiten im Detail vor.

Holzofen: Flackernde Gemütlichkeit

Wenn man an einen Kamin oder Ofen denkt, hat man wohl meistens das Bild von brennenden Holzscheiten vor dem inneren Auge. Nicht umsonst gelten Holzöfen auch als die Klassiker unter den Kamin- und Ofenarten. Durch das flackernde Scheitholz im Inneren des Kamins wird der Raum schnell aufgewärmt und füllt sich mit behaglicher Wärme.

Holz hat außerdem weitere Vorteile, denn es ist ein erneuerbares, und somit auch umweltfreundliches Brennmaterial. Bedenken sollte man jedoch den vergleichsweise hohen Reinigungsaufwand des Ofens.

Pelletofen: Modern und funktional

Pelletöfen sind genau genommen ebenfalls Holzöfen. Schließlich sind die speziell gefertigten Pellets nichts anderes als Holz, welches stark zusammengepresst wurde und somit eine bessere Heizleistung erzielt werden kann. Bedenken sollte man, dass Pelletöfen wartungsintensiver sind als andere Kaminarten.

Zeit sparen kann man jedoch dadurch, dass man nicht ein Pellet nach dem anderen ins Innere des Kaminofens geben muss. Ein automatisierter Vorgang sorgt für den benötigten Nachschub und somit für eine ununterbrochene Wärmeabgabe.

Gaskamin: sauber und benutzerfreundlich

Wenn man nach einem Kamin mit wenig Reinigungsaufwand sucht und zudem kein Lagerraum zur Verfügung steht, ist ein Gaskamin am besten geeignet. Für seinen Betrieb wird lediglich Erd- oder Flüssiggas benötigt.

Gaskamine lassen sich zudem gut mit Smart-Home-Technologien verbinden, wie zum Beispiel auf der Vergleichsplattform Homeandsmart.de dargestellt. So kann man moderne Gaskamine häufig sogar per Smartphone oder Tablet bedienen, was äußerst praktisch ist, wenn man sich bereits unterwegs auf ein warmes Zuhause freuen möchte.

Bei der Wahl des Kamins auf verschiedene Kriterien achten

Die Wahl für einen Kamin oder Ofen im eigenen Zuhause ist immer eine individuelle Entscheidung, die zuvor gut abgewogen werden sollte. Auch der Rat von Experten kann dabei eine große Hilfe darstellen.

Ofenbauer können Auskunft zu den genauen Anschaffungs- und Betriebskosten geben und stehen jederzeit beratend zur Seite, falls es später zu Schwierigkeiten oder weiteren Fragen kommen sollte.