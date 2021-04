Keine Schnäppchen verpassen - Mit diesen Apps werden Angebote schnell gefunden

Online-Shopping mit dem Smartphone wird in Deutschland immer beliebter. Egal ob Haushaltswaren, Kleidung oder Technik, im World Wide Web zahlen Sie häufig weniger als im klassischen Einzelhandel. Doch nicht nur materielle Produkte lassen sich über dedizierte Shopping-Apps ergattern, sondern auch interessante und spannende Freizeit-Erlebnisse können über Coupons und Gutscheine zu stark reduzierten Preisen gekauft werden. Im Folgenden stellen wir Ihnen eine Auswahl an Schnäppchen-Apps für das Smartphone vor.

Die Welt des Internet-Shoppings hat sich allerdings im Laufe der Jahre zu einem unüberschaubaren Dschungel entwickelt. Wenn Sie zielsicher die besten Schnäppchen und Angebote herausfiltern möchten, dann benötigen Sie auch die entsprechende Unterstützung. Genau an dieser Stelle kommen dedizierte Schnäppchen-Apps zum Einsatz, über die Sie sich per Smartphone stets die besten Angebote in Online-Shops sichern können.

Mydealz - verlockende Schnäppchen und Deals per App

Bei mydealz.de handelt es sich um ein beliebtes und bekanntes Schnäppchen-Portal aus Deutschland. Das Portal ist als eine sogenannte "Social-Shopping-Community" aufgebaut. Konkret bedeutet das, dass das Portal aus kontinuierlich aktualisierten Schnäppchen-Empfehlungen der Inhouse-Redaktion und der aktiven Mydealz-Nutzergemeinschaft aufgebaut ist. Dank der zahlreichen Nutzerbewertungen können Sie auf den ersten Blick erkennen, welche neuen Deals Sie auf keinen Fall verpassen und auf welche Sie eher verzichten sollten. Die Mydealz-App ist übersichtlich gestaltet und ist sowohl für Android- als auch für iOS-Smartphones als kostenloser Download über die jeweiligen App-Stores erhältlich. Über die Smartphone-App finden Sie eine große Vielfalt an Angeboten und Schnäppchen unterschiedlichster Art. Egal ob Rabatte, Sonderaktionen, Coupons, Gutscheine oder sogar Freebies, Mydealz stellt regelmäßig spannende Angebote bereit.

Idealo - Preisvergleich leicht gemacht

Das beliebte Preisvergleichsportal Idealo stellt eine eigene Smartphone-App für aktuelle Android- und iOS-Geräte als kostenlosen Download bereit. Das Besondere an der Idealo-App ist die bequeme und unkomplizierte Bedienung, wobei alle relevanten Informationen übersichtlich präsentiert werden. Darüber hinaus überzeugt die Smartphone-App von Idealo mit einer Vielzahl innovativer Funktionen. So können Sie beispielsweise einfach den Barcode eines Produkts über die App einscannen und daraufhin wird Ihnen das entsprechende Produkt mit allen relevanten Informationen und Preisvergleichen direkt in der App angezeigt. Zu jedem Produkt zeigt die App wichtige Informationen an, wie zum Beispiel:

Preise

Versandkosten

Bilder- und Videogalerien

Verfügbarkeit

Umfangreiche Datenblätter

Außerdem gibt es zu jedem Produkt eine Preisentwicklung der vergangenen 90 Tage. Interessante Produkte können Sie schnell und einfach auf der Favoritenliste speichern, aktualisieren und per E-Mail oder Social-Media teilen.

Marktguru - Deals aus unmittelbarer Umgebung

Wie oft haben Sie sich über die Flut an Werbeprospekten geärgert? In vielen Fällen wandern die Werbeprospekte sofort in die Papiertonne, weil sie für Sie als Empfänger einfach keine Relevanz haben. Marktgurt hat dieses Problem erkannt und stellt seinen Nutzern eine Smartphone-App als kostenlosen Download zu Verfügung, wo Sie Inhalte der digitalen Prospekte nach Händler sortieren können. So können Sie beispielsweise gezielt nach bestimmten Angeboten aus Ihrer Umgebung suchen. Die Martkguru-App überzeugt mit einer breiten Funktionsvielfalt. So können Sie beispielsweise innerhalb der App ein bestimmtes Markenprodukt markieren, für das Sie sich interessieren. Die App zeigt Ihnen dann tagesaktuell, bei welchem Händler in Ihrer Nähe dieses Produkt gerade im Sonderangebot ist. Darüber hinaus bietet die App die Möglichkeit, bestimmte Geschäfte auf die Favoritenliste zu setzen, um stets über die besten Angebote Ihrer Stammgeschäfte informiert zu werden.