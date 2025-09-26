KeltenKids – Eine Reise in die Eisenzeit, 18.10.25 bis 8.3.26

Lebten die Kelten wirklich wie bei Asterix? Die neue Mitmachausstellung KeltenKids – Eine Reise in die Eisenzeit macht das tatsächliche Alltagsleben, Handwerk und Kultur der Kelten für Kinder und Erwachsene gleichermaßen erfahrbar. In einer nachgebauten Keltensiedlung können Besucherinnen und Besucher ausprobieren und entdecken, wie die Menschen vor über 2.000 Jahren lebten – anschaulich, interaktiv und kostenlos. Begleitet wird die Ausstellung durch ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm, das sich in erster Linie an Schulklassen, Kinder und Familien richtet. Dazu zählt eine mehrsprachige Vorlesereihe mit keltischen Geschichten, die an jedem Samstagnachmittag im November unter anderem auf Türkisch und Italienisch angeboten wird. Zudem finden inklusive Führungen für Menschen mit Hör- und Sehbeeinträchtigung statt.

Sa. 18. Oktober bis So. 8. März 2026. Museum im Deutschhof, Heilbronn, museen.heilbronn.de