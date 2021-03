Kemmler startet in die Gartensaison

Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn hat Kemmler Baustoffe in Weinsberg seine Garten-Ausstellung runderneuert. »In den vergangenen Wochen haben wir kräftig saniert und erweitert«, sagt Geschäftsführer Andreas Seitz. Der 38-Jährige trägt erst seit wenigen Wochen die Verantwortung in der direkt am Weinsberger Autobahnkreuz liegenden Baustoff- und Fliesenfachhandlung – und sorgt für Aufbruchstimmung: Das erklärte Ziel des neuen Geschäftsführers ist es, Kemmler mit seinem umfassenden Angebot in der Region Heilbronn noch bekannter zu machen. »In weitem Umkreis haben wir seit 2016 die größte und schönste Fliesen-Ausstellung zu bieten«, betont Seitz. Sie setzt auf 2.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche Maßstäbe, was die Präsentation von Fliesen anbelangt, und beeindruckt vor allem durch ihre räumliche Tiefe und ein sehr hochwertiges Ambiente, das an eine exklusive Boutique erinnert. »Bei uns findet jeder Inspiration für die Ausgestaltung der eigenen vier Wände«, verspricht der Geschäftsführer. Zur Kemmler Baustoffe-Niederlassung gehören neben der Fliesen-Ausstellung auch einen SuperFliesenMarkt sowie einen Fachmarkt für Werkzeug und Zubehör.

Seit 2014 ist das Tübinger Familienunternehmen Kemmler, das 136 Jahre alt ist und mit 29 Niederlassungen in Baden-Württemberg und Bayern zu den »Top Ten« der privaten Baustoff-Fachhändler in Deutschland gehört, im Gewerbegebiet zwischen Weinsberg und Ellhofen vertreten. In Baden-Württemberg ist Kemmler Baustoffe mit der größten Fliesenauswahl der Marktführer. Kemmler ist Handwerker-Versorger, bedient über 37.000 Stammkunden, aber auch jede Menge Privatkunden. Das Unternehmen verfügt über eine sehr schlagkräftige Logistik mit einer großen Flotte an Spezialfahrzeugen und liefert mehr als 100.000 Bauprodukte just-in-time.

